مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مرداد به ۱۳۷ میلیون قطعه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان بوده که براین اساس مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان متحمل زیان هستند.

وی با اشاره به استمرار خرید حمایتی مرغ توسط پشتیبانی امور دام افزود: با توجه به حجم تولید، مازاد مرغ بر نیاز کشور هنوز جمع آوری نشده و از طرفی صادرات چندانی صورت نگرفته است و تنها دستورالعمل های آن تدوین شده که امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که ثبات و تعادل به بازار باز گردد.

اسداله نژاد ادامه داد: دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که کالابرگ صرفا به محصولات پروتئینی اختصاص یابد که ارز ترجیحی آن حذف شده است و روش توزیع کالابرگ مغایر با مواردی بوده که قبل از آزادسازی مطرح شده بود چراکه در شرایط فعلی خانوارها می توانند کالاهای مورد نیاز را خریداری کنند که در نهایت این امر منجر به کاهش سرانه مصرف و آسیب به سرانه مصرف خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی میزان جوجه ریزی مرداد را ۱۳۷ میلیون قطعه پیش بینی کرد و افزود: با توجه به سرانه کنونی مصرف، جوجه ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه مرغ جوابگوی نیاز کشور است، اما با حذف ارز ترجیحی سرانه مصرف دستخوش نوساناتی قرار گرفت، اما تاکنون نتوانستیم جمع بندی درستی از بازار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خبری از صادرات مرغ نیست، گفت:علی رغم آنکه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شده، اما تاکنونی این امر محقق نشده است، حال باید منتظر ماند و دید که آغاز صادرات می تواند چه اثری در بازار داشته باشد، اما تاکنون شرایط بازار تغییری نداشته است.

اسداله نژاد با تاکید بر تعادل عرضه و تقاضا تصریح کرد: برای ایجاد آرامش بازار مرغ نیاز است که جلوی ضرر و زیان مرغدار گرفته شود، درحالیکه شرایط بازار باید به گونه ای باشد که حقوق تولیدکننده و مصرف کننده دیده شود.

برچسب ها: تولید مرغ ، صادرات مرغ ، قیمت مرغ
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در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
مشکلی در خصوص صادرات مجوز مرغ نداریم/ مازاد جوجه ریزی صادر می شود
جوجه ریزی ماهانه ۱۰۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است
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