سخنگوی‌ وزارت خارجه گفت: عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: «عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.

‏امروز و فردا پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی بر دوش همسنگران و مردمان قدرشناس ایران تشییع و به خاک پاک ایران سپرده خواهد شد. این تشییع، ادای احترام به قهرمانی است که تا واپسین لحظه بر عهد خود با میهن ایستاد.

‏ چشم‌های یک ملت همچنان در انتظار سه شهید دیگر آن دو پرواز در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ است؛ آنان که هنوز آسمان، امانت‌دار نامشان است و سایه بال پروازشان کابوس دشمن.

‏درود بر همه آنان که جان را نثار عزت و سربلندی ایران کردند.»

برچسب ها: نیروی هوایی ارتش ، سخنگوی وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
بقایی: اقدام اوکراین در حمله به کشتی تجاری ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند/ بزرگ‌ترهای زلنسکی مراقب باشند که پیامدهای اقداماتش دامن‌گیرشان نشود
بقائی: آمریکا بستر مناسب برای گفت‌و‌گو را از بین برد/ تبادل پیام از طریق میانجی‌ها ادامه دارد
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اگر طی ۴۷ سال گذشته آینده نگری داشتیم از روسیه یا چین جنگنده به روز می خریدیم و الان خلبانان عزیز و فرزندان ایران را با تابوتهای مرگ و هواپیماهای از رده خارج به قتلگاه نمی فرستادیم امریکا برای مرگ یک سرباز خود زمین و زمان را به هم می ریزد و ما ۰۰۰
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تنها قدرتی که مملکت رو سر پا نگهداشته قدرت شهداست
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
این که مردم و نظامیا شهید شن اصلا برای امثال تو و دولت مهم نیست . اینو بگو کی قراره مذاکره کنین ؟
برجام ۵ ، برجام ۶ برجام چند ؟
۵
۶
پاسخ دادن
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
آخرین اخبار
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
بقائی: حمله آمریکا به منزل مسکونی در قشم اقدامات تروریستی داعش را تداعی می‌کند
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
گفت‌وگوی عراقچی و همتای قبرسی؛ تاکید بر جلوگیری از سواستفاده از پایگاه‌های قبرس علیه ایران
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
عارف: دشمن با هویت و تمدن ایرانی جنگید، اما شکست خورد
خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
۹ مرز برای تردد زائران خارجی اربعین فعال است
جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران
سپاه: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند
شرایط کشور به هیچ‌وجه برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست
آچمزشدن مغز دریایی آمریکا در خلیج فارس
مذاکره با دشمن و دفاع نیروهای مسلح از کشور منافاتی با یکدیگر ندارند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد