باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: «عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان میرسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.
امروز و فردا پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی بر دوش همسنگران و مردمان قدرشناس ایران تشییع و به خاک پاک ایران سپرده خواهد شد. این تشییع، ادای احترام به قهرمانی است که تا واپسین لحظه بر عهد خود با میهن ایستاد.
چشمهای یک ملت همچنان در انتظار سه شهید دیگر آن دو پرواز در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ است؛ آنان که هنوز آسمان، امانتدار نامشان است و سایه بال پروازشان کابوس دشمن.
درود بر همه آنان که جان را نثار عزت و سربلندی ایران کردند.»