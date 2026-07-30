باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر کمیسیونر ایمنی الکترونیکی (eSafety) اعلام کرد این اقدام پس از آن صورت گرفت که تلگرام نتوانست ویدئوهای مربوط به اعدامهای تروریستی و تیراندازیهای جمعی را از پلتفرم خود حذف کند.
«جولی اینمن گرنت»، کمیسیونر ایمنی الکترونیکی استرالیا، در بیانیهای گفت: این پرونده به محتوایی مربوط میشود که با برخی از شناختهشدهترین اقدامات خشونتآمیز افراطگرایان در سالهای اخیر، از جمله حملات تروریستی کرایستچرچ و بوفالو، ارتباط دارد.
وی افزود: «ادعای ما این است که این محتوا، با وجود اطلاعرسانی رسمی به تلگرام، همچنان برای کاربران قابل دسترس باقی مانده است.»
بر اساس قوانین استرالیا، در صورت اثبات تخلف و عدم رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی آنلاین، تلگرام ممکن است به پرداخت جریمهای تا سقف ۵۴.۶ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۸ میلیون دلار آمریکا) محکوم شود.
تلگرام در واکنش به این اتهامات اعلام کرد: «این ادعاها را رد میکنیم و در دادگاه از خود دفاع خواهیم کرد.»
سخنگوی این شرکت همچنین تأکید کرد اقدامات تلگرام برای مقابله با تروریسم کاملاً مستند است و تنها در سال ۲۰۲۶ هزاران کانال و گروه مرتبط با افراطگرایی توسط این پلتفرم مسدود شدهاند.
بر اساس اسناد ارائهشده به دادگاه، کاربران استرالیایی تلگرام بین ماههای ژوئیه تا اکتبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۲ مورد محتوای حامی تروریسم را به این شرکت گزارش کردهاند که سه مورد از آنها شامل محتوای شناختهشده تروریستی بوده است.
با این حال، نهاد ناظر استرالیا مدعی است تلگرام ۱۰ مورد از این محتواها را حذف نکرده و همچنین حسابهای کاربری منتشرکننده آنها را نیز مسدود یا تعلیق نکرده است.
تلگرام که بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان دارد، یکی از پرکاربردترین پیامرسانهای دنیا به شمار میرود. این پلتفرم که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد، در سالهای اخیر به یکی از منابع اصلی انتشار اخبار جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده و مقامات هر دو کشور از آن استفاده میکنند.
این پرونده در حالی مطرح شده است که روسیه نیز روز گذشته «پاول دوروف»، بنیانگذار تلگرام، را به تسهیل فعالیتهای تروریستی متهم کرد و مدعی شد این پیامرسان از سوی عوامل اطلاعاتی اوکراین برای هماهنگی حملات در داخل خاک روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.