سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پرستیوی از خط مقدم دفاع در سواحل جنوبی ایران و آمادگی نیروهای زمینی برای مقابله با هرگونه تهدید= گزارش میدهد. جنگ اخیر، تنها بخشی از توان دفاعی ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد قدرت بازدارندگی کشور به نیروی دریایی محدود نیست. نیروهای زمینی با استقرار در مناطق راهبردی، بهویژه جنوب کشور، نقش محوری در حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی ایران ایفا میکنند.
نیروهای زمینی ایران بر پایه پیشینهای دیرینه در دفاع از سرزمین شکل گرفتهاند؛ ظرفیتی که با تکیه بر آمادگی عملیاتی، شناخت جغرافیای کشور و تجربه دفاعی، در کنار دیگر نیروهای مسلح، یکی از ارکان اصلی بازدارندگی و امنیت ملی محسوب میشود.