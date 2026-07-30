باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

آمادگی نیرو‌های زمینی ایران در کنار توان دریایی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی کشور در برابر هرگونه تهدید نظامی به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرس‌تی‌وی از خط مقدم دفاع در سواحل جنوبی ایران و آمادگی نیرو‌های زمینی برای مقابله با هرگونه تهدید= گزارش می‌دهد. جنگ اخیر، تنها بخشی از توان دفاعی ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد قدرت بازدارندگی کشور به نیروی دریایی محدود نیست. نیرو‌های زمینی با استقرار در مناطق راهبردی، به‌ویژه جنوب کشور، نقش محوری در حفاظت از مرز‌ها و تمامیت ارضی ایران ایفا می‌کنند.

نیرو‌های زمینی ایران بر پایه پیشینه‌ای دیرینه در دفاع از سرزمین شکل گرفته‌اند؛ ظرفیتی که با تکیه بر آمادگی عملیاتی، شناخت جغرافیای کشور و تجربه دفاعی، در کنار دیگر نیرو‌های مسلح، یکی از ارکان اصلی بازدارندگی و امنیت ملی محسوب می‌شود.

مطالب مرتبط
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
young journalists club

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
young journalists club

فرمانده‌ای که زمینه ساز تشکیل نیروی زمینی سپاه شد + فیلم

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
young journalists club

نقش هوانیروز ارتش در عملیات بیت‌المقدس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha