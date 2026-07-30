سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پرس‌تی‌وی از خط مقدم دفاع در سواحل جنوبی ایران و آمادگی نیرو‌های زمینی برای مقابله با هرگونه تهدید= گزارش می‌دهد. جنگ اخیر، تنها بخشی از توان دفاعی ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد قدرت بازدارندگی کشور به نیروی دریایی محدود نیست. نیرو‌های زمینی با استقرار در مناطق راهبردی، به‌ویژه جنوب کشور، نقش محوری در حفاظت از مرز‌ها و تمامیت ارضی ایران ایفا می‌کنند.

نیرو‌های زمینی ایران بر پایه پیشینه‌ای دیرینه در دفاع از سرزمین شکل گرفته‌اند؛ ظرفیتی که با تکیه بر آمادگی عملیاتی، شناخت جغرافیای کشور و تجربه دفاعی، در کنار دیگر نیرو‌های مسلح، یکی از ارکان اصلی بازدارندگی و امنیت ملی محسوب می‌شود.