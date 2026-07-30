باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین علی اکبری گفت: از مجموع اعزام‌ها ۱۰ هزار و ۲۰ نفر در قالب ۲۵۲ سفر کاروانی و ۸ هزار و ۳۲۳ نفر در قالب ۳۶۲ سفر عادی به مرز‌های خروجی کشور جابجا شدند.



مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مرز مهران همچنان اصلی‌ترین مقصد زائران استان است اظهار کرد:۱۶ هزار و ۶۴۸ نفر از مجموع زائران اعزامی مقصد خود را مرز مهران انتخاب کردند و مابقی زائران نیز از طریق مرز‌های خسروی و شلمچه به عتبات عالیات اعزام شدند.



وی با تاکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان خاطرنشان کرد:زائران محترم می‌توانند بلیط خود را از سامانه سپاس به آدرس اینترنتی sepas.rmto.ir تهیه کنند.



علی اکبری گفت: تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب، تسهیل جابجایی زائران و مدیریت سفر‌های اربعین به کار گرفته شده و روند اعزام زائران با نظم و هماهنگی کامل ادامه دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما