مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: از آغاز اجرای طرح جابجایی زائران اربعین در مجموع ۱۸ هزار و ۳۴۳ زائر در قالب ۶۱۴ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان به مرز‌های خروجی کشور اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین علی اکبری گفت: از مجموع اعزام‌ها ۱۰ هزار و ۲۰ نفر در قالب ۲۵۲ سفر کاروانی و ۸ هزار و ۳۲۳ نفر در قالب ۳۶۲ سفر عادی به مرز‌های خروجی کشور جابجا شدند.
 
مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مرز مهران همچنان اصلی‌ترین مقصد زائران استان است اظهار کرد:۱۶ هزار و ۶۴۸ نفر از مجموع زائران اعزامی مقصد خود را مرز مهران انتخاب کردند و مابقی زائران نیز از طریق مرز‌های خسروی و شلمچه به عتبات عالیات اعزام شدند.
 
وی با تاکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان خاطرنشان کرد:زائران محترم می‌توانند بلیط خود را از سامانه سپاس به آدرس اینترنتی sepas.rmto.ir تهیه کنند.
 
علی اکبری گفت: تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب، تسهیل جابجایی زائران و مدیریت سفر‌های اربعین به کار گرفته شده و روند اعزام زائران با نظم و هماهنگی کامل ادامه دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: راهداری و حمل و نقل جاده ای ، جابجایی زائران حسینی
خبرهای مرتبط
اعزام ۱۵ هزار زائر اربعین از آذربایجان شرقی
جابجایی بیش از ۴۸ هزار زائر اربعین حسینی با ناوگان جاده‌ای آذربایجان‌شرقی
جابجایی چهار هزار و ۵۹ زائر حسینی از طریق فرودگاه تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح طرح ساماندهی خیابان حافظ در مراغه 
اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید محمود ملاجباری در تبریز
توسعه پنیر لیقوان در گرو تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صادرات
آخرین اخبار
اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید محمود ملاجباری در تبریز
افتتاح طرح ساماندهی خیابان حافظ در مراغه 
توسعه پنیر لیقوان در گرو تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صادرات
۲۱ هزار زائر آذربایجان شرقی در راه مرز‌های خروجی