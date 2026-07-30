کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کره‌جنوبی، شرکت مخابراتی KT Corp را به دلیل ضعف در حفاظت از داده‌های کاربران و وقوع یک رخداد امنیتی گسترده، به پرداخت ۵۳.۹۸ میلیارد وون (حدود ۳۷.۴ میلیون دلار) جریمه کرد؛ اقدامی که یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های تاریخ این نهاد در حوزه حفاظت از اطلاعات شخصی به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کره‌جنوبی امروز پنج‌شنبه (۳۰ جولای) اعلام کرد: بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد مهاجمان سایبری با سوءاستفاده از تجهیزات غیرمجاز موسوم به «فمتوسل» موفق به نفوذ به بخشی از شبکه اپراتور KT شده و اطلاعات شخصی ۱۶ هزار و ۶۴۷ مشترک را در معرض افشا قرار داده‌اند.

بر اساس اعلام این کمیسیون، بخشی از اطلاعات سرقت‌شده در ادامه برای انجام پرداخت‌های خرد غیرمجاز مورد سوءاستفاده قرار گرفته و خسارت مالی برای تعدادی از مشترکان به همراه داشته است.

نتایج تحقیقات همچنین حاکی از آن است که این اپراتور در مدیریت امنیت تجهیزات شبکه و کنترل دسترسی به زیرساخت‌های مخابراتی خود کاستی‌هایی داشته که زمینه بهره‌برداری مهاجمان را فراهم کرده است. به همین دلیل، علاوه بر جریمه مالی، KT موظف شده مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را برای ارتقای امنیت سایبری، تقویت حفاظت از اطلاعات مشترکان و بهبود فرآیند‌های امنیتی خود اجرا کند.

کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کره‌جنوبی همچنین اعلام کرد به دلیل برخی تخلفات مرتبط با روند رسیدگی به این پرونده، از جمله گزارش‌دهی نامناسب و ایجاد مانع در فرآیند تحقیقات، موضوع را برای بررسی‌های بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده است.

پرونده اخیر بار دیگر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های مخابراتی و سرمایه‌گذاری مستمر اپراتور‌ها در امنیت سایبری را برجسته می‌کند؛ چراکه آسیب‌پذیری در شبکه‌های ارتباطی می‌تواند علاوه بر افشای اطلاعات شخصی کاربران، خسارت‌های مالی و پیامد‌های گسترده‌ای برای مشترکان و اپراتور‌ها به همراه داشته باشد.

برچسب ها: اطلاعات کاربران ، اپراتور مخابراتی ، کره جنوبی
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