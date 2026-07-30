باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید از برگزاری دو همایش بینالمللی در کربلای معلی برای گرامیداشت شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، ناو دنا و شهدای لامرد خبر داد و گفت: یکی از جنایات هولناک استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمله ناجوانمردانه به این شهداست؛ شهدای ناو دنا که مأموریتی با پیام صلح و دوستی داشتند و همچنین شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب و شهدای لامرد، قربانی جنایات دشمنان شدند.
وی افزود: با توجه به اینکه امکان اعزام همه خانوادههای معظم این شهدا به کربلای معلی فراهم نبود، با برنامهریزی و هماهنگی انجامشده، تعدادی از خانوادههای معظم شهدای ناو دنا، نمایندگانی از خانوادههای شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب و نمایندگانی از خانوادههای شهدای لامرد برای حضور در این برنامهها انتخاب شدند و با رضایت خانوادهها، کاروان آنان بهصورت زمینی حرکت خود را به سمت عراق آغاز کرد.
سلیمانی با اشاره به برنامههای این کاروان در مسیر حرکت به کربلا اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا در مسیر حرکت خود مورد استقبال مسئولان محلی استانهای مختلف قرار گرفتهاند و برنامههایی از جمله دیدار، گفتوگو و روایتگری خانوادههای شهدا برای تبیین ابعاد مختلف این جنایات پیشبینی شده است. وی ادامه داد: پس از ورود این کاروان به عراق، برنامه ویژه تکریم و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا در قالب یک همایش بینالمللی و با حضور زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. در این برنامه، سخنرانانی از ایران و عراق و شخصیتهای عربزبان حضور خواهند داشت و تلاش میشود مظلومیت این شهدا و جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در عرصه بینالمللی تبیین و گفتمانسازی شود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به برنامههای فرهنگی پیشبینیشده در مسیر نجف تا کربلا گفت: امسال توجه ویژهای به حمایت از برخی مواکب فرهنگی فعال در این مسیر شده است. در موکب «نائبالشهید» موضوع شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ ۴۰ روزه و شهدای جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفته و روایت و تبیین حماسه و مظلومیت این شهدا دنبال میشود. وی افزود: در موکب «۱۱۲۰» که در نزدیکی کربلای معلی قرار دارد نیز برنامه ویژهای با محوریت شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب برگزار خواهد شد و خانوادههای معظم شهدا که در این برنامه حضور دارند، در این موکب مورد تکریم قرار میگیرند.
سلیمانی با اشاره به حضور خودجوش تعدادی از جانبازان قطع نخاع در مسیر اربعین گفت: تعدادی از جانبازان قطع نخاع نیز بهصورت خودجوش در این مسیر حضور پیدا کردهاند و با وجود دشواریهای فراوان، با عشق و علاقه و بدون هیچ چشمداشتی به اجرای برنامههای فرهنگی و روایتگری میپردازند. این عزیزان با وجود محدودیتهای جسمی، در برخی شبها چندین برنامه برگزار کردهاند که این اقدام ارزشمند، جلوه دیگری از ایثار و ازخودگذشتگی جامعه ایثارگری است.
وی با اشاره به برنامههای محتوایی و فرهنگی همایشهای پیشبینیشده در کربلا خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، گروه سرود، مجری و سخنرانی شخصیتهای ایرانی، عراقی و بینالمللی از جمله برنامههای پیشبینیشده است و امیدواریم این حرکت که برای نخستینبار با مشارکت مردم و حمایت خیرین و ظرفیتهای مردمی در این سطح برگزار میشود، بتواند پیوند میان شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت را برای افکار عمومی تبیین کند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با قدردانی از دستاندرکاران ستاد اربعین حسینی بنیاد شهید، مدیران کل استانها، تشکلهای مردمی، مجموعه روابط عمومی و رسانهها اظهار کرد: نقش رسانه و روابط عمومی در انعکاس این حرکت فرهنگی و مردمی بسیار مهم است و امیدواریم با برنامهریزی و بسترسازی انجامشده، شاهد آثار و برکات ارزشمند این اقدامات در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشیم. سلیمانی همچنین از همه خادمان و افرادی که در داخل کشور و در مسیر اربعین، عاشقانه و بدون چشمداشت برای خدمت به زائران و همراهی با کاروانهای فرهنگی و خانوادههای معظم شهدا تلاش میکنند، قدردانی کرد.
منبع: بنیاد شهید