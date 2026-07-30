باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت به همراه جمعی از مدیران این سازمان در دیدار با حسین العوادی سرپرست وزارت کشور عراق بر تقویت همکاریهای اجرایی دو کشور برای روانسازی سفر زائران و ارتقای سطح خدمات در تمام ایام سال تأکید کرد.
رشیدیان با قدردانی از همراهی دولت و ملت عراق در خدمترسانی به زائران عتبات و همکاری در بازگشت عمرهگزاران ایرانی در روزهای جنگ تحمیلی، این تعاملات را نشانه عمق پیوندها و روابط راهبردی دو ملت دانست.
وی همچنین از برگزاری باشکوه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب از سوی دولت و مردم عراق قدردانی کرد و اربعین حسینی را جلوهای بیبدیل از وحدت و همبستگی امت اسلامی خواند که نقشههای تفرقهافکنانه دشمنان را خنثی میکند.
رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه خدمت به زائران نباید تنها به ایام اربعین محدود شود، خواستار گسترش همکاریهای مشترک ایران و عراق در طول سال شد و تشکیل کمیته مدیریت بحران و راهاندازی اتاق کنترل عملیاتی مشترک را از محورهای مهم نقشه راه جدید دو کشور برشمرد.
کاهش زمان انتظار در مرزها، تسهیل ترددهای زمینی و هوایی، ارتقای خدمات اقامتی و رفاهی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای مدیریت بهتر سفرهای زیارتی، از مهمترین اهداف این همکاریهاست.
سرپرست وزارت کشور عراق نیز ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، خدمترسانی شایسته به زائران عتبات در اربعین و دیگر ایام سال را از اولویتهای دولت عراق دانست و بر تداوم هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل سفر و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
این رایزنیها در حالی انجام شد که تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سامانه سماح برای حضور در آیین اربعین حسینی نامنویسی کردهاند و روند اعزام و بازگشت زائران ایرانی بهصورت روان در حال انجام است.
منبع: سازمان حج و زیارت