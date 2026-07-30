باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های طبیعی سال‌های اخیر اروپا تبدیل شده است. صد‌ها هزار نفر در پی گسترش شعله‌ها خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و مقام‌ها از شرایطی کم‌سابقه در پی افزایش دما و کاهش رطوبت خبر می‌دهند.

در اسپانیا، وسعت مناطق سوخته‌شده به رکوردی تاریخی رسیده و دولت این کشور خواستار شکل‌گیری یک اجماع ملی برای مقابله با بحران اقلیمی شده است. مقام‌های اروپایی هشدار می‌دهند که ادامه روند گرمایش زمین می‌تواند خطر وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده‌تر را افزایش دهد؛ بحرانی که اکنون بیش از هر زمان دیگری آثار آن در قاره سبز دیده می‌شود.