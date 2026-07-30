باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

موج بی‌سابقه آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب اروپا، صد‌ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره تاثیر تغییرات اقلیمی را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های طبیعی سال‌های اخیر اروپا تبدیل شده است. صد‌ها هزار نفر در پی گسترش شعله‌ها خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و مقام‌ها از شرایطی کم‌سابقه در پی افزایش دما و کاهش رطوبت خبر می‌دهند.

در اسپانیا، وسعت مناطق سوخته‌شده به رکوردی تاریخی رسیده و دولت این کشور خواستار شکل‌گیری یک اجماع ملی برای مقابله با بحران اقلیمی شده است. مقام‌های اروپایی هشدار می‌دهند که ادامه روند گرمایش زمین می‌تواند خطر وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده‌تر را افزایش دهد؛ بحرانی که اکنون بیش از هر زمان دیگری آثار آن در قاره سبز دیده می‌شود.

مطالب مرتبط
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
young journalists club

 وقوع آتش‌سوزی پس از اصابت پهپادها در اربیل + فیلم

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
young journalists club

آتش سوزی مهیب در مرکز بغداد + فیلم

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha