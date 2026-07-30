معاون وزیر نیرو گفت: ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  محسن طرزطلب امروز در جریان بازدید از طرح‌های خورشیدی غرب استان، توسعه انرژی‌های پاک را یکی از برنامه‌های جدی کشور برای افزایش پایداری شبکه برق عنوان و از سرمایه‌گذاری ویژه در این بخش خبر داد.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)  با اشاره به روند شتاب گرفته احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید برق از منابع پاک در دولت چهاردهم رشد قابل توجهی داشته و از یک‌هزار و ۲۵۰ مگاوات به حدود پنج‌هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است.

وی افزود: تنها در این مدت حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور اضافه شده که بخشی از آن مربوط به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر است.

مدیرعامل ساتبا با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق پاک با جدیت دنبال می‌شود، گفت: هدف‌گذاری انجام شده، رساندن ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به هفت هزار مگاوات تا پایان شهریور و ۱۲ هزار مگاوات تا پایان سال است.

وی البته تامین منابع مالی را یکی از الزامات تحقق این برنامه دانست و تاکید کرد: توسعه این بخش بدون فراهم شدن زیرساخت‌های مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست.

طرزطلب در ادامه به وضعیت یکی از پروژه‌های خورشیدی گلستان اشاره کرد و گفت: نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی در گنبدکاووس مراحل پایانی احداث را طی می‌کند و طبق برنامه، بخشی از ظرفیت آن در آینده نزدیک وارد مدار خواهد شد.

به گفته وی، این نیروگاه تا بیستم شهریورماه به صورت کامل به شبکه سراسری برق متصل می‌شود و اکنون حدود 140 نفر در روند اجرای آن فعالیت دارند.

معاون وزیر نیرو همچنین از برنامه ساتبا برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی خبر داد و گفت: برای افزایش مشارکت مردم، سازوکارهایی از جمله ایجاد صندوق پروژه در دستور کار قرار گرفته تا امکان پرداخت تسهیلات کم‌بهره به متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.

وی اضافه کرد: افرادی که مجوزهای لازم، قراردادهای مربوط، تاییدیه اتصال به شبکه و شرایط فنی مورد نیاز را داشته باشند، برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

مدیرعامل ساتبا در پایان با اشاره به طرح‌های خورشیدی سه، 30 و 64 مگاواتی گلستان، روند اجرای این پروژه‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند سهم انرژی پاک را در سبد برق استان افزایش دهد.

برچسب ها: نیروگاه ها ، وزیر نیرو
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