باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حجتالله رحمانی، مسئول امور مجلس و استانهای سازمان حج و زیارت در مرز مهران با ابراز خرسندی از کیفیت برگزاری مراسم اربعین در سال جاری، اظهار کرد: تردد در مرزهای کشور روان است.
رحمانی با اشاره به شور و حال ویژه امسال در مسیر اربعین، تأکید کرد: با توجه به وضعیت مدیریت میدانها در شهرها و فعالیتهای جهادی نیروهای جوان و باانگیزه در استانهای مرزی، امسال شاهد برگزاری مراسمی با کیفیت و امکانات مطلوب هستیم. استانداران استانهای مرزی با رویکردی جهادی، تمامی توان خود را برای تسهیل تردد زائران به کار گرفتهاند.
وی در بخش آماری تصریح کرد: تا این لحظه بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر در سامانه "سماح" ثبتنام کردهاند که انتظار میرود این رقم در روزهای آتی افزایش یابد. در میان مرزهای مختلف کشور از جمله شلمچه، کذابه، خسروی، باشماق و تمرچین، مرز مهران با اختصاص نزدیک به 60 درصد از سهم زائران، پیشتازترین مرز در تردد رفت و برگشت است.
رحمانی با یادآوری تجربیات سالهای گذشته، بر اهمیت حیاتی ثبتنام در سامانه «سماح» تأکید کرد و گفت: ثبتنام در این سامانه تنها یک فرآیند اداری نیست، بلکه برای حفظ سلامت، امنیت جانی و مدیریت بحران در برابر مشکلات احتمالی است. تمام کسانی که در سامانه سما ثبتنام کردهاند، تحت پوشش بیمه (طرف قرارداد بیمه ایران) قرار میگیرند و در صورت بروز حادثه، خدمات درمانی و خسارتهای نقدی آنها حتی در خاک عراق نیز از طریق هماهنگیهای لازم پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به تفکیک وظایف سازمانها، افزود: مسئولیت اعزام و تسهیل ثبتنام بر عهده سازمان حج و زیارت است، در حالی که کمیته فرهنگی اربعین نیز تحت نظارت بعثه مقام معظم رهبری، وظیفه فعالیتهای فرهنگی را بر عهده دارد. علاوه بر این، در خاک عراق، درمانگاههای هلال احمر و کارگزاران داوطلب سازمان حج و زیارت، آماده ارائه خدمات پزشکی، راهنمایی زائران و امدادرسانی به گمشدگان هستند.
رحمانی خاطرنشان کرد: سیستمهای امدادی و راهنمای زائران در مرزهای مهران، کذابه، خسروی، باشماق و تمرچین، به همراه کارگزاران مستقر در عراق، با بهرهگیری از سامانههای ثبت اطلاعات، به سرعت نسبت به شناسایی و رسیدگی به موارد گمشدگی اشیاء و افراد اقدام میکنند.