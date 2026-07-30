وزیر کار گفت: هم‌اکنون هفت میلیون نفر بازنشسته در کشور وجود دارد که از این شمار، ۱۳۰ هزار نفر معادل ۱.۸درصد زیر ۴۰ سال سن دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احمد میدری روز پنج شنبه در حاشیه همایش وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان در عسلویه استان بوشهر بر ضرورت اصلاح روند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برای جلوگیری از تضییع فرصت‌های شغلی جوانان تأکید کرد .

وی با انتقاد از توسعه بی‌رویه بازنشستگی‌های پیش از موعد تحت عنوان سخت و زیان‌آور گفت: در زمان کنونی ۵۰ درصد بازنشستگان جز مشاغل سخت هست اما طبق قانون، شاغلان این حوزه باید روزانه ۶ ساعت کار کنند، نه اینکه ۱۰ سال زودتر بازنشسته شوند.

میدری ادامه داد: از سوی دیگر بازنشستگی زودهنگام و اشتغال مجدد این افراد در همان حوزه‌ها یا موارد متفاوت ، فرصت اشتغال را از جوانان سلب می‌کند.

وی با اشاره به فشارهای مالی بر صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: با تمام چالش‌های موجود متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است که برای جبران مستمری بازنشستگان، تا کنون در دولت چهاردهم مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع سازمان برنامه و بودجه تأمین شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: سیاست اصلی دولت برای حفظ قدرت خرید، کنترل نرخ تورم از طریق انقباض بودجه و جلوگیری از خلق پول و نشر اسکناس است؛ چرا که بدون کنترل تورم، متناسب‌سازی حقوق‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد.

میدری گفت: امکان نظارت بر گردش مالی و حساب‌های شرکت‌ها فراهم است و مدیران پتروشیمی موظف‌اند با مدیریت بهینه، سهم پیمانکاران بومی را افزایش دهند.

وی بیان کرد: در صورت توانمندی پیمانکاران برای تولید داخلی، امکان اعمال پنج درصد ارفاق در مناقصات وجود دارد، اما در صورت نبود توان فنی، دست مدیر برای قرارداد بسته است.

میدری اظهارداشت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تنها راهکار افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری مطالبات نمایندگان استان بوشهر در خصوص موضوعات صیادی، پرورش میگو و زیرساخت‌های رفاهی کارگران (خانه امید)، از تداوم جلسات تخصصی بویژه کانون‌های بازنشستگی و امور سالمندان برای رفع چالش‌های معیشتی خبر داد.

برچسب ها: وزیر کار ، بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۴۱
Iran (Islamic Republic of)
ممد
۲۱:۵۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تناسب معادله ای از برابری دو نسبت است. وقتی میگوئیم حقوق ها متناسب سازی شده است باید مشخص کنیم با چه تناسب سازی شده است؟ به بیان ساده مشخص کنید طرف دیگر این معادله چیست و حقوق ها با چه مناسب سازی شده و برابری می کند؟
۰
۶
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United States of America
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مردم بازنشسته بدبخت ایران هم خداییییی دارن از خشم خدا بترسید
۰
۱۵
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United States of America
ناشناس
۲۱:۳۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ی کارگر بدبخت تا نشه ۶۰ سالش یا ۵۰ سالش بازنشسگیشو تایید نمیکنید اون وقت چجورییی این تعداد زیر چهل سال بازشسته شدن
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
خواهش می کنیم حقوق بازنشستگانی که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴بازنشسته شده اند را متناسب سازی کنید . امیدواریم حقوق تمام بازنشستگان کشوری تا آخر سال ۱۴۰۴ متناسب سازی شود با شاغلین هم‌تراز آنها. بطوریکه فردی که تا پایان سال ۱۴۰۴ بازنشسته شده ۹۰درصد حقوق شاغل همترازی را بگیرد .
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آقای میدری با روح روان مازی نکن.بد میبینی خدا جواب تو را میده که نمی دانی کجا میخوری
۱
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۰۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
سالانه چندده هزارنفردرخوزستان ذیل مشاغل زیان اوروباسن زیر۴۵سال بازنشسته میشن که درتاریخ بشرسابقه نداره ،خودشرکتهابایدمسایل رفاهی جبرانی برای مشاغل واقعازیان اوربیندیشندنه اینکه تاوانش روبینه بدهد
بعلت تعویض سریع مدیران تامین اجتاعی مسایل اصلی این سازمان رهاشده اند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۸:۳۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
سلام اگر مدیران تامین اجتماعی پاداش ها و سفرهای خارجی کم کنند صندوق ها هیچ مشکلی پیدا نمی کنند
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ما بالای سی و سه سال کار کردیم
هنوز افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت را دریافت نکردیم
ا
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
الهی خیرنبینی
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تمامی هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری راخودشان پرداخت می‌کنند وقتی هم که اعتراض میکنی میگویندبروبگوماده84رااجراکننداینجا همین است
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بجای این حرفا، معوقه رو پرداخت کنین. یعنی چی 5 ماه معوقات و حق و حقوق مردم رو نگه داشتین؟!!
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
خجالت بکشید که در طول سه سال متناسب سازی کلا ۱۴۰/۰۰۰تومان به حقوق بازنشستگان وزارت علوم اضافه شده یا نشده است الهی خیر دنیا و آخرت نبینید تا کی ظلم می کنید؟
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۳۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کارگرانی که با شرایط سخت و زیان آور بازنشست می‌شوند تامین اجتماعی بابت ثانیه ثانیه ای که زودتر بازنشست می‌شوند از کارفرما پول بیمه اش را میگیرد.چرا این موضوع گفته نمیشود؟
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
هرچه سریعتر حقوق این افراد باید قطع شود اینها با راند وپارتی بازنشسته شدن .
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تا وقتی خود مسولین بیش‌ از 30سال سابقه دارند دوباره در سازمان ها مسولیت ودارن این مملکت درست نمیشه هی از این ارگان تو ارگان اول از خودتون شروع کنید
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۱۹
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