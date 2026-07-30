باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز پنج شنبه در حاشیه همایش وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان در عسلویه استان بوشهر بر ضرورت اصلاح روند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برای جلوگیری از تضییع فرصت‌های شغلی جوانان تأکید کرد .

وی با انتقاد از توسعه بی‌رویه بازنشستگی‌های پیش از موعد تحت عنوان سخت و زیان‌آور گفت: در زمان کنونی ۵۰ درصد بازنشستگان جز مشاغل سخت هست اما طبق قانون، شاغلان این حوزه باید روزانه ۶ ساعت کار کنند، نه اینکه ۱۰ سال زودتر بازنشسته شوند.

میدری ادامه داد: از سوی دیگر بازنشستگی زودهنگام و اشتغال مجدد این افراد در همان حوزه‌ها یا موارد متفاوت ، فرصت اشتغال را از جوانان سلب می‌کند.

وی با اشاره به فشارهای مالی بر صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: با تمام چالش‌های موجود متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است که برای جبران مستمری بازنشستگان، تا کنون در دولت چهاردهم مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع سازمان برنامه و بودجه تأمین شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: سیاست اصلی دولت برای حفظ قدرت خرید، کنترل نرخ تورم از طریق انقباض بودجه و جلوگیری از خلق پول و نشر اسکناس است؛ چرا که بدون کنترل تورم، متناسب‌سازی حقوق‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد.

میدری گفت: امکان نظارت بر گردش مالی و حساب‌های شرکت‌ها فراهم است و مدیران پتروشیمی موظف‌اند با مدیریت بهینه، سهم پیمانکاران بومی را افزایش دهند.

وی بیان کرد: در صورت توانمندی پیمانکاران برای تولید داخلی، امکان اعمال پنج درصد ارفاق در مناقصات وجود دارد، اما در صورت نبود توان فنی، دست مدیر برای قرارداد بسته است.

میدری اظهارداشت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تنها راهکار افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی است.



وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری مطالبات نمایندگان استان بوشهر در خصوص موضوعات صیادی، پرورش میگو و زیرساخت‌های رفاهی کارگران (خانه امید)، از تداوم جلسات تخصصی بویژه کانون‌های بازنشستگی و امور سالمندان برای رفع چالش‌های معیشتی خبر داد.