مدیرعامل بیمه ایران گفت: در جنگ رمضان تاکنون خسارت ۳۶ هزار دستگاه خودرو به بیمه ایران اعلام شده که از این تعداد، خسارت بیش از ۲۷ هزار دستگاه پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور، میثم ایران‌نژاد - علی جباری مدیرعامل شرکت بیمه ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، تعداد زیادی از هموطنان دچار خسارت شدند که بخشی از این خسارت‌ها مربوط به خودرو‌ها بود.

او افزود: در جنگ رمضان تاکنون خسارت ۳۶ هزار دستگاه خودرو به بیمه ایران اعلام شده که از این تعداد، خسارت بیش از ۲۷ هزار دستگاه پرداخت شده است.

جباری بیان کرد: مجموع مبالغ پرداختی برای جبران این خسارت‌ها حدود ۲.۵ همت بوده که منابع آن با همکاری بیمه مرکزی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران ضمن قدردانی از همکاری بیمه مرکزی در تأمین منابع مالی، از تلاش همکاران این شرکت در سراسر کشور نیز تشکر کرد و گفت: همکاران ما در تهران و سایر استان‌ها با تمام توان در حال ارزیابی و پرداخت خسارت‌ها هستند.

او تصریح کرد: در صورتی که از این پس نیز موارد جدیدی از خسارت به خودرو‌ها اعلام شود، کارشناسان بیمه ایران آمادگی کامل دارند تا در محل حاضر شده، خسارت‌ها را ارزیابی و روند پرداخت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.