باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید مجموعه مستند «مکث: میان واقعیت و حقیقت» با نگاهی ویژه به تاریخ پرفراز و نشیب منطقه، به سراغ ناگفتههای روابط ایران و بحرین رفته است.
این مستند که در فصل جدید خود، «میدان مشترک مقاومت» را بهعنوان کلیدواژهی اصلی برگزیده است، با سفر به سواحل خلیج فارس و شهر بوشهر، تلاش میکند تا آخرین تلاشهای استعمار برای فروپاشی و تجزیه پیوندهای طبیعی منطقه را واکاوی کند.
«مکث» در این فصل، با بازخوانی رویدادهای تاریخی — از جمله واقعه بازگشت ایرانیان پس از رد تابعیت در سال ۱۳۰۲ تا نقش کنسولگری سابق بریتانیا در بوشهر بهعنوان نمادی از دخالتهای استعماری — به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا جریان استعمار و صهیونیسم، همواره درصدد ترویج شعارهای تفرقهافکنانهای نظیر «نه غزه، نه لبنان» بودهاند.
این مستند تبیینی، با بهرهگیری از اسناد آرشیوی و روایتهای میدانی، نشان میدهد که چگونه پیوند ناگسستنی ملتهای منطقه، سد محکمی در برابر طرحهای دویستساله تجزیه در غرب آسیا بوده است.
مخاطبان میتوانند با تماشای فصل جدید مجموعه مستند «مکث»، روایتهایی کمتر شنیدهشده از تاریخ، هویت و پیوندهای تاریخی منطقه را دنبال کنند.
این مستند جمعهها ساعت ۲۳ از شبکه یک پخش میشود.