معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از تکمیل پروژه زیرگذر شهرک صنعتی شماره یک خرم‌آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در جریان بازدید از پروژه زیرگذر شهرک صنعتی شماره یک خرم‌آباد، آخرین وضعیت اجرایی این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است. 

وی با اشاره به پایان مراحل اصلی اجرای پروژه افزود: عملیات آسفالت مسیر و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی نیز به پایان رسیده و زیرگذر در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان تکمیل این پروژه را گامی مؤثر در روان‌سازی ترافیک، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی به شهرک صنعتی شماره یک خرم‌آباد عنوان کرد و گفت: با بهره‌برداری از این زیرگذر، بخشی از مشکلات ترافیکی این محدوده برطرف شده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه تقویت خواهد شد.

برچسب ها: افتتاح ، لرستان
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