روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۶ اعلام کرد: دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگرد‌های نظامی در پایگاه علی السالم به آتش کشیده و منهدم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف و بزرگوار ایران، صد و پنجاه شب متوالی است که شما بدون وقفه تجمعات خود را در سراسر ایران اسلامی ادامه داده و انتقام خون امام شهید و اخراج متجاوزان آمریکایی از منطقه را مطالبه می‌نمائید. همگام با شما، فرزندانتان در نیروی هوافضا و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان، نبرد با دشمن متجاوز را با قدرت و شجاعت ادامه می‌دهند.

صبح امروز در ادامه عملیات نصر ۲ و تنبیه متجاوز با حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم، دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگرد‌های نظامی را به آتش کشیده و منهدم کردند.

مردم مسلمان کویت بدانند، تنبیه متجاوز تا پایان دادن به غارت ثروت‌ها و منابع ملی مسلمانان و اخراج اشغالگران و غارتگران آمریکایی از منطقه ادامه دارد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
این همه موشک میخورن چرا از کار نمی افتن؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
جدی می فرمایید؟!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
حساب و کتاب کنید ببینید کلا برای هفت پایگاه آمریکا چند موشک لازم است تا شخم بخورد و غیر عملیاتی شود و تو یک هفته کارشون رو تموم کنید تا بروند وپشت سرشان را هم نگاه نکنند .
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
صحت ندارد خبرمصرف داخلی دارد
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اسراییل رو بزنین. اسراییل اسراییل اسراییل اسراییل رو نابود کنین. هر روز و هر ساعت الان وقتشه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بازم کویت ...خنده دار حمله زمینی کنید تمامش کنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
احسنت به شما . لطفاً ادامه دهید
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پشتوانه جهاد دراه خدا فقط خداست.
شجاعت و دلیری و قهرمانی نیروهای مسلح عزیزمان بر گرفته از قدرت لایزال الهی ست.
از شیطان نترسیدن فقط با پشتوانه خداوند تبارک و تعالی و اراده پولادین شماهاست.
درایت و هشیاری و هوشمندی فرمانده متعالی و معظم کل قوا با پشتوانه خداوند و تأسی از اهل بیت علیه السلام و امام زمان مان مهدی موعود ( عج ) است.
شک نکنید که سربازان خدا در مقابل شیاطین و ظالمین و زورگویان پیروز اند.
والنصر
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مدرک؟سنتکام می‌زند عکسش رامنتشرمیکند شماهم مدرک بدهید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
باور کردیم
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۱
۳
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