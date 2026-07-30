مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز آب در استان خبر داد و اعلام کرد که با انسداد ده‌ها حلقه چاه غیرمجاز و جمع‌آوری تجهیزات غیرقانونی، بیش از ۵.۵ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از تشدید اقدامات برای صیانت از منابع آب زیرزمینی خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر ده‌ها حلقه چاه غیرمجاز مسدود، صد‌ها اخطاریه برای متخلفان صادر و تعدادی از چاه‌های دارای مجوز که خارج از ضوابط قانونی برداشت می‌کردند نیز پلمب شده‌اند. 

کاکاوند افزود: در همین راستا، شمار قابل توجهی از موتورپمپ‌ها و تجهیزات غیرمجاز نیز جمع‌آوری شده تا روند برداشت‌های غیرقانونی از سفره‌های آب زیرزمینی متوقف شود. 

وی با اشاره به نتایج این اقدامات در شهرستان دلفان اظهار کرد: ساماندهی چاه‌های غیرمجاز در این شهرستان موجب صرفه‌جویی حدود ۵.۵ میلیون مترمکعب آب شده و سطح زیرکشت محصولات پرمصرف نیز از حدود چهار هزار هکتار به نزدیک ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است؛ اقدامی که نقش مهمی در حفاظت از منابع آبی منطقه داشته است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در پایان با تأکید بر اینکه توسعه پایدار استان بدون مدیریت علمی و اصولی منابع آب امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: لرستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر آبی، برای دستیابی به جایگاه واقعی خود نیازمند تکمیل زیرساخت‌های آبی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت نمایندگان و مشارکت فعال مردم در حفاظت از منابع ارزشمند آب است. 

 

 

برچسب ها: آب ، لرستان
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