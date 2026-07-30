باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آکسیوس در گزارش ادعا کرد که اختلافات بین جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، و نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، بر سر دیپلماسی و ادامه جنگ ایران، تا مرز اتهامات شخصی بالا گرفته است.
به ادعای این وبسایت، «تنشها بین دو طرف در پشت صحنه رو به افزایش بود. نتانیاهو از انتقادات عمومی ونس راضی نبود، در مقابل، ونس معتقد بود که نتانیاهو از دستیاران و متحدان خود در رسانههای طرفدار نتانیاهو در اسرائیل و آمریکا برای حمله به او و تضعیف اقتدار سیاسیاش استفاده میکند.»
این وبسایت مدعی است که ونس، نتانیاهو را به تلاش برای خرابکاری در تفاهمنامه بین آمریکا و ایران و همچنین عدم وفاداری کافی به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، متهم کرد. در همین حال، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در جلسات خصوصی از نقش ونس در درگیری نظامی انتقاد کرد.
با تشدید درگیری، ونس نقش بزرگتری در سیاست جنگ و مذاکرات با ایران بر عهده گرفت. این امر به تفاهمنامه آمریکا و ایران منجر شد که ونس قویا از آن حمایت میکرد. نتانیاهو با این توافق مخالفت کرد، اما مخالفت خود را علنا ابراز نکرد، به این امید که خود به خود از هم بپاشد، که چند هفته بعد این اتفاق افتاد.
به گزارش این وبسایت، این دو سیاستمدار عصر سهشنبه در واشنگتن دیدار دوجانبهای برگزار کردند تا بحرانی را که به مارس گذشته برمیگردد، مهار کنند، چرا که مواضع آنها همچنان متفاوت است. مقامات آمریکایی و اسرائیلی این مکالمه را صریح و مستقیم توصیف کردند.
ونس از زمان آغاز جنگ، سرسختترین منتقد نتانیاهو در حلقه نزدیکان ترامپ محسوب میشود. به گفته این وبسایت، با طولانی شدن جنگ، انتقادات او از نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل تشدید شده است.
تنشها بین این دو سیاستمدار در ماه مارس طی یک تماس تلفنی آشکار شد که در آن ونس اظهار داشت که برخی از پیشبینیهای نتانیاهو در مورد روند جنگ بیش از حد خوشبینانه است.
منبع: آر تی