دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به دستگیری قاتلان ۲ تن از بسیجیان مدافع امنیت در مشهد، جزئیات جدیدی از این پرونده امنیتی را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن همتی‌ فر دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اظهار داشت: در روز تشییع پیکر مطهر «شهید ایران» که مراسم بسیار باشکوه و در کمال امنیت برگزار شد، در پایان مراسم و در فاصله ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر رضوی، ۲ نفر از بسیجیان عزیز توسط راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه از همان ساعات اولیه وقوع جنایت، بازپرس ویژه در دادسرا تعیین شد، افزود: نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بلافاصله تلاش‌ های گسترده خود را برای شناسایی قاتلان آغاز کردند.

دادستان مرکز خراسان رضوی در خصوص نحوه دستگیری متهمان که پیش‌ تر خبر آن رسانه‌ ای شده بود، تصریح کرد: با تلاش شبانه‌ روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و همکاری سایر ضابطان، یکی از قاتلان در مشهد و نفر دوم در تهران دستگیر شدند.

همتی‌ فر همچنین از دستگیری عوامل مرتبط با این تیم خبر داد و گفت: علاوه بر عاملان اصلی، دو نفر دیگر نیز که به عنوان پشتیبان این افراد عمل می‌ کردند، شناسایی و بازداشت شده‌ اند.

وی در پایان با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و به این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و نتیجه به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

شهیدان مدافع امنیت «مهدی هنرمند» و «سید سجاد علوی» شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در حالی که برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حوالی میدان سرافرازان مشهد (در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر) در حال گشت‌ زنی بودند، ناجوانمردانه هدف گلوله قرار گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.