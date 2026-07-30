باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در راس هیاتی از معاونان، روسای سازمان‌ها و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه هشتم برای سفری ۲ روزه وارد جنوب استان فارس شد که با حضور در شهرستان‌های مهر ، لامرد و جهرم ضمن افتتاح چند پروژه شاخص ورزش کارگری، درمانی و آموزشی، از روند اجرای طرح‌های در حال احداث مرتبط با حوزه‌های درمان، مهارت‌آموزی، اشتغال و تولید بازدید خواهد کرد.

افتتاح استخر کارگران، ساختمان جدید درمانگاه تامین اجتماعی مهر و بهره‌برداری از فاز نخست مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای این شهرستان از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سفر به شهرستان مهر است.

بازدید از یکی از واحدهای بزرگ صنعتی و انرژی مستقر در جنوب استان فارس نیز از دیگر برنامه‌های وزیر در شهرستان مهر خواهد بود که با هدف بررسی ظرفیت‌های اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی منطقه انجام می‌شود.

بر اساس این برنامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به شهرستان لامرد عزیمت خواهد کرد و از مجموعه ورزشی کارگران، مراکز فنی و حرفه‌ای، درمانگاه تامین اجتماعی و تعدادی از طرح‌های خدماتی و زیرساختی این شهرستان بازدید می‌کند.

دیدار با خانواده‌های معظم شهدا جنگ رمضان و محل هجوم ددمنشانه آمریکایی صهیونیستی به شهرستان لامرد در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همچنین شرکت در اجتماع شبانه مردمی شهر لامرد از دیگر برنامه‌های سفر وزیر به شهرستان لامرد اعلام شده است.

میدری در ادامه سفر به فارس روز جمعه نهم مردادماه به شهرستان جهرم سفر خواهد کرد.

این سفر با هدف پیگیری روند اجرای طرح‌های مختلف دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی میدانی مسائل حوزه ورزش کارگران ، آموزش‌های مهارتی، خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیز تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا در جنوب استان پهناور فارس انجام می‌شود.

در این سفر، جمعی از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه نیز وی را همراهی خواهند کرد تا ضمن بازدید از پروژه‌ها، مسائل تخصصی حوزه‌های مرتبط را به‌صورت میدانی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع اجرایی اتخاذ شود.

منبع: اداره تعاون فارس