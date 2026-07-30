وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر به شهرستان مهر علاوه بر افتتاح چند طرح، از یکی از واحدهای بزرگ صنعتی و انرژی منطقه بازدید می‌کند؛ برنامه‌ای که با هدف بررسی ظرفیت‌های اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی جنوب فارس انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در راس هیاتی از معاونان، روسای سازمان‌ها و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه هشتم برای سفری ۲ روزه وارد جنوب استان فارس شد که با حضور در شهرستان‌های مهر ، لامرد و جهرم ضمن افتتاح چند پروژه شاخص ورزش کارگری، درمانی و آموزشی، از روند اجرای طرح‌های در حال احداث مرتبط با حوزه‌های درمان، مهارت‌آموزی، اشتغال و تولید بازدید خواهد کرد.

افتتاح استخر کارگران، ساختمان جدید درمانگاه تامین اجتماعی مهر و بهره‌برداری از فاز نخست مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای این شهرستان از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سفر به شهرستان مهر است.

بازدید از یکی از واحدهای بزرگ صنعتی و انرژی مستقر در جنوب استان فارس نیز از دیگر برنامه‌های وزیر در شهرستان مهر خواهد بود که با هدف بررسی ظرفیت‌های اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی منطقه انجام می‌شود.

بر اساس این برنامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به شهرستان لامرد عزیمت خواهد کرد و از مجموعه ورزشی کارگران، مراکز فنی و حرفه‌ای، درمانگاه تامین اجتماعی و تعدادی از طرح‌های خدماتی و زیرساختی این شهرستان بازدید می‌کند.

دیدار با خانواده‌های معظم شهدا جنگ رمضان و محل هجوم ددمنشانه آمریکایی صهیونیستی به شهرستان لامرد در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همچنین شرکت در اجتماع شبانه مردمی شهر لامرد از دیگر برنامه‌های سفر وزیر به شهرستان لامرد اعلام شده است.

میدری در ادامه سفر به فارس روز جمعه نهم مردادماه به شهرستان جهرم سفر خواهد کرد.

این سفر با هدف پیگیری روند اجرای طرح‌های مختلف دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی میدانی مسائل حوزه ورزش کارگران ، آموزش‌های مهارتی، خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیز تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا در جنوب استان پهناور فارس انجام می‌شود.

در این سفر، جمعی از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه نیز وی را همراهی خواهند کرد تا ضمن بازدید از پروژه‌ها، مسائل تخصصی حوزه‌های مرتبط را به‌صورت میدانی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع اجرایی اتخاذ شود.

منبع: اداره تعاون فارس

برچسب ها: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، جنوب فارس ، شهرستان مهر
خبرهای مرتبط
شیراز؛
کوچ زنبورداران به جنوب فارس
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
همسان سازی حقوق بازنشستگان از دستاورد‌های مهم دولت دوازدهم است
«مثلث نیلگون»، برگ برنده گردشگری جنوب فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهید خلبان کاظمی جان خود را فدای عزت و امنیت کشور کرد
شیراز ایستاده در سوگ عقاب تیزپرواز نیروی هوایی + تصاویر
جهش تولید در قلب صنعت کامپوزیت ایران
وزیر تعاون برای سفری دو روزه وارد جنوب فارس شد/ افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهر، لامرد و جهرم
توسعه متوازن و تداوم خدمت‌رسانی با وجود تحریم‌ها اولویت دولت است
طلسم‌شکنی ۶ ماهه در جنوب فارس/ افتتاح فاز اول مرکز فنی و حرفه‌ای مهر توسط وزیرکار
۸ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
تا آخرین قطره خون راه شهید کاظمی را ادامه می‌دهیم
منطقه ویژه لامرد یکی از مهم‌ترین کانون‌های آینده‌ساز توسعه صنعتی کشور است
از هشدار‌هایی به زائران اربعین تا کشف کالا‌های قاچاق و برخورد با متخلفان
آخرین اخبار
تا آخرین قطره خون راه شهید کاظمی را ادامه می‌دهیم
شیراز ایستاده در سوگ عقاب تیزپرواز نیروی هوایی + تصاویر
۸ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
منطقه ویژه لامرد یکی از مهم‌ترین کانون‌های آینده‌ساز توسعه صنعتی کشور است
از هشدار‌هایی به زائران اربعین تا کشف کالا‌های قاچاق و برخورد با متخلفان
توسعه متوازن و تداوم خدمت‌رسانی با وجود تحریم‌ها اولویت دولت است
طلسم‌شکنی ۶ ماهه در جنوب فارس/ افتتاح فاز اول مرکز فنی و حرفه‌ای مهر توسط وزیرکار
وزیر تعاون برای سفری دو روزه وارد جنوب فارس شد/ افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهر، لامرد و جهرم
شهید خلبان کاظمی جان خود را فدای عزت و امنیت کشور کرد
جهش تولید در قلب صنعت کامپوزیت ایران
دولت در موضوع افزایش قیمت بنزین از تجربیات گذشته درس بگیرد
تجاوز هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند/ تلفات جانی نداشتیم
شیراز میزبان بازگشت قهرمان آسمان؛ استقبال از پیکر شهید خلبان مجید کاظمی+ فیلم
یک ساختمان یگان نظامی در کازرون مورد هدف دشمن قرار گرفت