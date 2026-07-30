رییس جمعیت هلال احمر کشور گفت: بیمارانی که در عراق نیاز به ادامه درمان داشته باشند و امکان انتقال آنها به ایران فراهم باشد، در کوتاه‌ترین زمان منتقل می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - پیرحسین کولیوند اظهار کرد: این اقدام به این منظور است تا علاوه بر مدیریت ظرفیت بیمارستانی عراق، خانواده‌ها نگرانی کمتری داشته باشند.

وی با قدردانی از مدیران استان خوزستان و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین گفت: برنامه‌ریزی دقیق و فراهم‌سازی امکانات مناسب برای زائران، زمینه رضایتمندی گسترده آنها را فراهم کرده است.

کولیوند همچنین با اشاره به حضور خود در مرز شلمچه افزود: از زائرانی که در این مرز و همچنین در خاک عراق از خدمات جمعیت هلال احمر بهره‌مند شده‌اند، رضایتمندی بسیار خوبی مشاهده شده است.

رییس جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه نیروهای این جمعیت با وجود گرمای هوا و شرایط سخت، با انگیزه و بدون منت در حال خدمت‌رسانی هستند اظهار کرد: امکانات مطلوبی در نقطه صفر مرزی در خاک عراق و داخل کشور فراهم شده و این خدمات از شرق تا غرب مرزهای ایران در جریان است.

وی همچنین به بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، ویلچر برای افراد کم‌توان و ابزارهای آموزشی نوین اشاره کرد و گفت: برای آگاه‌سازی زائران و به‌ویژه کودکان و نوجوانان، آموزش‌هایی با استفاده از عینک‌های سه‌بعدی و محتوای آموزشی درباره واقعه کربلا و پیاده‌روی اربعین ارائه شده است.

کولیوند ادامه داد: آموزش‌های لازم برای پیشگیری از گرمازدگی، مراقبت از بیماران دیابتی، مدیریت ازدحام، شرایط مناسب زندگی در چادرها و موکب‌ها و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.

رییس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به حضور نیروهای این جمعیت در خاک عراق گفت: هشت هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای هلال احمر ایران در عراق مستقر هستند و با وزارت بهداشت عراق، هلال احمر عراق، حشدالشعبی، عشیره‌ها و موکب‌های عراقی همکاری نزدیک دارند.

وی افزود: در روز گذشته هفت بیمار به ایران منتقل شدند، همچنین در نقطه صفر مرزی خاک عراق و مسیرهای نجف، کربلا و بغداد نیز پایگاه‌های سلامت و امداد و نجات فعال است و داوطلبان با جان و دل در حال خدمت‌رسانی هستند.

برچسب ها: هلال احمر ، اربعین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
حتما یه امتیاز اینجا گرفتی یه ترفیعی داری
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