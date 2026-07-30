رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: جهان باید بداند جنایت آمریکا در قشم نباید بدون مجازات بماند.

وی با اشاره به شهادت این کودک دو ساله افزود: ارتشی که خود را قدرتمندترین ارتش جهان معرفی میکند، به جای مقابله با نظامیان، یک خانه مسکونی را هدف قرار میدهد و کودکی دو ساله را در آغوش پدر و مادرش به شهادت میرساند. «سینای» دو ساله که امروز در کنار پیکر مطهر او ایستادهایم، سند زنده جنایت آمریکا و همدستانش است؛ سندی که باید برای همیشه در تاریخ ثبت و ماندگار شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از سکوت نهادهای بینالمللی مدعی حقوق بشر، تصریح کرد: نهادهایی که همواره به بهانههای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران فضاسازی میکردند و برای اجرای قوانین داخلی کشورمان ایراد میگرفتند، امروز در برابر این جنایت آشکار کجا هستند؟ این سکوت معنادار چه مفهومی دارد؟
قهرمانی تأکید کرد: مدعیان حقوق بشر باید سکوت خود را بشکنند، گذشته خود را جبران کنند و برای احقاق حقوق «سینا» و همه کودکانی که قربانی این جنایتها شدهاند، علیه عاملان این اقدامات غیرانسانی وارد عمل شوند.
وی با هشدار به مراجع قضایی بینالمللی گفت: اگر این مراجع بیش از این در برابر چنین جنایتهایی سکوت کرده و از انجام وظایف قانونی خود خودداری کنند، در این جنایتها شریک خواهند بود و مسئولیت تاریخی این بیعملی بر عهده آنان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای پیگیری این پرونده اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق و اجرای عدالت، لحظهای از پیگیری خون پاک شهدای دانشآموز، شهدای میناب، لامرد، «سینا» و دیگر قربانیان این جنایتها دست نخواهد کشید.
وی افزود: تا مجازات کامل و بازدارنده تمامی عوامل این جنایتها، از آمران و طراحان گرفته تا فرماندهان، مجریان و همه کسانی که در این اقدامات نقش داشتهاند، پیگیریهای قضایی ادامه خواهد داشت.
قهرمانی خاطرنشان کرد: جهان باید بداند جنایت نباید بدون مجازات بماند؛ اگر عاملان این جنایتها محاکمه و مجازات نشوند، هیچ ملتی در امنیت نخواهد بود. این هشدار را همه ملتهای جهان و تمامی آزادگان دنیا باید جدی بگیرند.