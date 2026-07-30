باشگاه خبرنگاران جوان - فاز نخست مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان مهر، روز پنجشنبه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و گروهی از مهارتآموزان، رسما افتتاح و وارد مدار بهرهبرداری شد.
اگرچه عملیات اجرایی این مرکز از سال ۱۳۸۶ کلید خورده بود، اما فرایند تکمیل آن با ورود جدی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان فارس در سال ۱۴۰۴ شتابی تازه یافت و سرانجام، فاز نخست پروژه در بازهای ۶ ماهه آماده بهرهبرداری شد.
فاز نخست این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است.
برای اجرای این بخش، حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده که سهم سه میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی و پنج میلیارد تومان دیگر از اعتبارات ملی تامین شده است.
هم اکنون عملیات اجرایی فاز دوم این مرکز با ۵۰۰ مترمربع زیربنای اضافه، حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
استقرار این مرکز در جوار مجموعههای عظیم صنعتی پارس جنوبی، ظرفیتی کمنظیر برای توسعه آموزشهای تخصصی و تربیت نیروی کار ماهر، همسو با نیازهای واقعی صنایع منطقه فراهم آورده و زمینهساز تحکیم پیوند میان مهارت و صنعت در جنوب کشور خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این آیین و در جمع مهارتآموزان، با اشاره به برخورداری شهرستانهای مهر و لامرد از ظرفیتهای گسترده اقتصادی و سابقه تاریخی تجارت در این منطقه، گفت: وجود ظرفیتهای علمی، صنعتی و انسانی در این منطقه، فرصتی بینظیر برای توسعه آموزشهای مهارتی و تربیت نیروی متخصص فراهم کرده است.
میدری همچنین با یادآوری اینکه نماینده مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی، از پزشکان باسابقه کشور است و دانشگاه شیراز نیز یکی از ظرفیتهای بزرگ علمی کشور به شمار میرود، بر نقشآفرینی این نهادها در مسیر توسعه آموزشهای مهارتی تاکید کرد.
او، توسعه هنرستانها، رشتههای کارآموزی و مهارتآموزی را از ضرورتهای امروز کشور دانست و افزود: باید نگاه جامعه به آموزشهای فنی و حرفهای اصلاح شود تا هنرجویان و مهارتآموزان در خط مقدم پیشرفت علمی، فناوری و تحول اقتصادی کشور قرار گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز توانمندیهای جوانان ایرانی در حوزههای مختلف علمی و صنعتی زبانزد است، خاطرنشان کرد: رزمندگان و متخصصان کشور با تکیه بر دانش و مهارت، به فناوریهایی دست یافتهاند که موجب شگفتی جهانیان شده و این موفقیتها حاصل توان و استعداد همین جوانان بومی است.
میدری ابراز امیدواری کرد که با تکمیل فاز دوم این مرکز تا پایان سال، ظرفیت آموزشهای تخصصی و مهارتمحور در جنوب استان فارس بیش از پیش افزایش یابد و نیاز صنایع بزرگ منطقه از طریق نیروهای آموزشدیده و بومی تامین شود.
شهرستان مهر در فاصله ۴۲۴ کیلومتری جنوب شیراز، واقع شده است.
منبع: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس