فرمانده بسیج سپاه گنبدکاووس گفت : تابستان امسال برای شاداب سازی  ۱۰۰ مدرسه با ۶۰۰ کلاس درس در طرح شهید عجمیان  این شهرستان هدف گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ سید علی حسینی با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان از ابتدای تابستان در مدارس شهرستان گفت:ابتدای فصل تابستان تاکنون ۱۸ مدرسه با ۱۸۰ کلاس رنگ آمیزی و شاداب سازی شده است.

فرمانده بسیج سپاه گنبدکاووس افزود: ۵ گروه جهادی با حضور ۷۵ دانش آموز دختر و پسر در طرح شهید عجمیان مشغول رنگ آمیزی و شاداب سازی کلاس های مدارس گنبدکاووس هستند.

مسعود تقی زاده کارشناس پشتیبانی آموزش وپرورش گنبدکاووس هم از هدف گذاری رنگ آمیزی و شاداب سازی ۶۰۰ کلاس درس در ۱۰۰ مدرسه خبر داد و افزود:از ابتدای تابستان تاکنون ۱۸۰ کلاس درس در ۱۸ مدرسه رنگ آمیزی و تعمیرات سرویس های بهداشتی ، ایزوگام پشت بام ها و بتن ریزی محوطه انجام شده است.

طرح شهید عجمیان در راستای بهسازی و شاداب سازی مدارس مناطق کم برخوردار، از ۲ سال گذشته راه اندازی شد که حالا الگویی موفق از مشارکت مردم در بهسازی مدارس به شمار می رود.