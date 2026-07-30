باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس نظرسنجی که اخیرا به صورت مشترک توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس و موسسه پژوهشی نورک انجام شده، فقط ۳۳ درصد از آمریکاییها معتقدند جنگ با ایران «قابل توجیه است»، در حالی که ۶۴ درصد با توجه به هزینههایی که داشته، آن را غیرقابل توجیه میدانند.
افزون بر این، میزان رضایت از نحوه مدیریت این درگیری توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از ۳۴ درصد در ماه گذشته به ۲۸ درصد در ماه جاری کاهش یافته است؛ در حالی که میزان رضایت کلی از عملکرد او در مقام ریاستجمهوری ۳۳ درصد اعلام شده است.
در این نظرسنجی، ۲۳ درصد از پاسخدهندگان گفتند آمریکا باید عملیات نظامی علیه ایران را ادامه دهد، ۲۹ درصد خواستار توقف موقت درگیریها و مذاکره برای آتشبس شدند و ۲۳ درصد نیز گفتند آمریکا باید عملیات خود را بهطور کامل متوقف کند.
همچنین ۷۲ درصد از شرکتکنندگان معتقدند جلوگیری از افزایش قیمت نفت و گاز «بسیار مهم» یا «فوقالعاده مهم» است.
این نتایج در حالی منتشر شده که جنگ با ایران برای بسیاری از شهروندان آمریکایی به جنگی پرهزینه و نامحبوب تبدیل شده است. گسترش درگیریها در منطقه سبب افزایش بهای نفت شده و در نتیجه قیمت بنزین و برخی کالاها در آمریکا تحت تأثیر قرار گرفته است.
بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا معتقد است هزینههای اقتصادی و سیاسی ادامه جنگ بیش از دستاوردهای احتمالی آن است.
منبع: بریکینگ نیوز