معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای جهش تولید در مزارع و تولید محصولات استاندارد، کیفی و مقاوم، ۶۵ مزرعه الگویی برای ۶ محصول در سطح کشور راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گل محمدی امروز در مراسم روز ملی مزرعه برنج گیلان که با محوریت رونمایی از ۲ رقم جدید «تی تی» و «کویر» در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، به ویژه ۸۰ شهید تولیدکننده بخش کشاورزی و ۱۱ شهید وزارت جهاد کشاورزی، گفت: اگرچه در یک سال گذشته، با حملات و تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان آمریکایی – صهیونی مواجه بودیم، اما با تلاش همه ارکان اجرایی و همت کشاورزان و تولیدکنندگان که برای امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند، هیچ گونه چالشی در خصوص مواد غذایی در کشور نداشتیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان، اصناف و مدیران بخش کشاورزی برای تداوم تولید، افزود: باید با همدلی و انسجام همه بخش ها، این روند را ادامه دهیم تا مقاومت بیش از ۴ ماه ملت در مقابل دشمن، منجر به پیروزی کامل ایران شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در عین حال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را پشتوانه فکری بخش‌های تصمیم ساز کشور دانست و گفت: با کمک تحقیق و آموزش و ترویج و توسعه دانش تولید، شاهد ارتقای بهره وری خواهیم بود.

وی با تاکید بر لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و بخش خصوصی در توسعه کشاورزی، گفت: سند امنیت غذایی ۴ رکن دسترسی، فراهمی، سلامت مصرف و پایداری تولید و منابع است که باید هر چهار رکن محقق شود.

گل محمدی با بیان اینکه کشاورزی در گیلان، اقتصادی است، افزود: ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور، سهم گیلان است، زیرا محصولات کشاورزی اقتصادی مانند برنج و کیوی و زیتون و انواع محصولات شیلاتی در گیلان تولید می‌شوند و این استان ۸ موسسه، پژوهشکده و مرکز تحقیقات بخش کشاورزی دارد.

رئیس سازمان تات، اصلاح ارقام متناسب با ذائقه مردم، پایداری تولید و کاهش وابستگی و مصرف آب و توسعه دانش و فناوری، کاهش ضایعات و یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی را از جمله برنامه‌های وزارت جهاد برای تکمیل زنجیره ارزش برنج دانست و گفت: باید از خرد شدن شالیزار‌ها در قالب ارث جلوگیری کنیم تا زمینه حمایت آموزشی و ترویجی از شالیکاران فراهم شود.

گل محمدی از ارائه بسته‌های مدیریتی برنج به شالیکاران خبر داد و گفت: به دنبال کاهش ضایعات برنج هستیم که با استفاده از کمباین تا ۵ درصد از ریزش برداشت جلوگیری شده و با نوسازی و بازسازی کارخانجات شالیکوبی، به میزان ۱۰ درصد از ضایعات برنج کاسته خواهد شد.