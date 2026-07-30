باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی شیرین‌زاد در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آبی استان البرز اظهار داشت: پیگیری حق‌آبه باغات مناطق گرمدره، خلج‌آباد و کلاک از سد امیرکبیر، یکی از اقدامات شاخص و ثمره پیگیری‌های جمعی مسئولان استانی و کشوری است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح در کمیته‌های تخصصی مجلس به تصویب نهایی رسید، گفت: بر اساس صورت‌جلسه تنظیمی، آب سد کرج در دو مرحله در کانال‌ها رهاسازی می‌شود تا باغات مسیر سیراب شوند.

وی به مجری رادیو البرز افزود: با توجه به آسیب‌دیدگی بخشی از کانال‌های انتقال آب در پل بیلقان ناشی از وقایع گذشته، مجموعه معاونت فنی و عمرانی استانداری البرز و آب منطقه‌ای مکلف به ترمیم فوری این زیرساخت‌ها شده‌اند تا فرایند آبرسانی بدون وقفه استمرار یابد.

شیرین‌زاد با حضور در برنامه زنده رادیویی رهیافت با ابراز انتقاد از وضعیت عملکردی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: کسری بودجه ماهانه این سازمان ناشی از عدم تبدیل درآمدهای آن به زیرساخت‌های خلق ثروت است. با این حال، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌دیده، اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی از وزارت کار برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد جذب شده است که نحوه ابلاغ و عملیاتی‌سازی آن ظرف دو هفته آینده اطلاع‌رسانی می شود.

عضو مجمع نمایندگان استان البرز در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به عنوان یکی از دغدغه‌های کلان کشور تأکید کرد: مجلس از سال ۱۳۹۹ برای تحقق عدالت اجتماعی به این موضوع ورود کرد و با رفع چالش‌های تأمین منابع، دولت متعهد شده است از پایان شهریورماه، امنیت شغلی، اصلاح قراردادها و نظام پرداخت حقوق این عزیزان را عملیاتی کند.

شیرین‌زاد با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی صد در صد با افزایش قیمت بنزین مخالف است، اظهار داشت: ناترازی موجود در حوزه سوخت، نتیجه ضعف در مدیریت مصرف است. دستگاه‌های متولی به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله و فشار بر مردم، باید با اتکا به راهکارهای تخصصی، کنترل مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت سوخت را در اولویت قرار دهند.

وی در پایان ضمن اشاره به پیگیری بازپرداخت معوقات تأمین اجتماعی و مطالبات گندم‌کاران خاطرنشان کرد: با همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، منابع لازم در نظر گرفته شده و پیگیری مستمر برای پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات کشاورزان و ذی‌نفعان در دستور کار قرار دارد.