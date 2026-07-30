باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جانشین عتبات عالیات استان البرز در برنامه زنده «نگاه مردم» از مراحل مرمت، بازسازی و توسعه اماکن مقدس و همچنین نقش ستاد عتبات در ستاد اربعین و پذیرایی از موکبهای استان خبر داد.
جانشین عتبات عالیات استان البرز با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: پس از جنگ هشت ساله دفاع مقدس، سالها مسیر زیارت بسته ماند تا با تحولات بعدی و سفر معمورتی شهید سردار قاسم سلیمانی به عراق، وضعیت نگهداری اماکن مقدسه مورد توجه قرار گرفت. به گفته او، شرایط موجود در شأن مردم و اهل بیت نبود و سالها به آن رسیدگی نشده بود؛ ایشان موضوع را با رهبر شهید در میان گذاشتند و مجوز بازسازی و مرمت اماکن مقدسه را به صورت مردمی و خودجوش دریافت کردند و از آن زمان نزدیک به دو دهه میگذرد.
رحمانی دو محور اصلی فعالیت را ساخت و هماهنگی سفرها دانست و به مجری سیمای البرز افزود: امروز در کنار جوار مقدس سیدالشهدا (ع)، صحن و سرایی به نام صحن حضرت زینب کبری(س) در مراحل پایانی ساخت قرار دارد. او مرحله اول را مرمت، مرحله دوم بازسازی برخی اماکن و مرحله سوم را رسیدن به توسعه معرفی کرد و گفت اکنون چند هکتار از فضاهای مقدسه در قالب ساخت و توسعه دیده میشود.
رحمانی درباره برنامهریزی اربعین به مجری سیما توضیح داد: در ایام مشخص ستادی به نام ستاد اربعین تشکیل میشود و ستاد عتبات به عنوان کمیته مشارکتهای مردمی در آن فعالیت میکند. بر اساس سخنان او، ۱۴ کمیته زیرمجموعه این ستاد شکل میگیرد و ستاد عتبات بیشتر بر مأموریتهای خود متمرکز است تا کارها بهموقع انجام شود. یکی از مأموریتهای اصلی، تسهیل سفر زائران از شهرهای مختلف است.
رحمانی با حضور در برنامه تحلیلی نگاه مردم بیان کرد: اداره حملونقل و راهداری در این زمینه مسئولیت راحتی سفر مردم را بر عهده دارد و ستاد عتبات در هماهنگی با آنها نقش دارد.
جانشین عتبات البرز در خصوص موکبهای خدمترسانی اعلام کرد: امسال از ۵۲ موکب استان پذیرایی میشود که ساماندهی شدهاند و مجوزهای خروج زائران و گروههای مرتبط نیز هماهنگ شده است.
وی در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: تلاش بر این است که با تمرکز بر وظایف تعریفشده، خدمترسانی در مسیر اربعین و زیارت عتبات منظم و قابل اتکا باشد.