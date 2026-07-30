باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از خوابگاه دانشجویی انقلاب (گلستان) اهواز گفت: دشمن در اقدامات تروریستی خود هیچ حدومرزی را برای جنایت علیه مناطق مختلف، اعم از نظامی و غیرنظامی، قائل نیست و اساساً به هنجارهای انسانی و معیارهای بین‌المللی اعتقادی ندارد.

وی با اشاره به جابه‌جایی دانشجویان این خوابگاه به دنبال حملات اخیر تصریح کرد: طبیعی است که پس از این حوادث، بخشی از دانشجویان به مکان‌های دیگر منتقل شده‌اند و اکنون جابه‌جایی صورت می‌گیرد، اما ما در کنار دانشجویان که فرزندان این سرزمین هستند، با اطمینان کامل به همه هم‌استانی‌ها اعلام می‌کنیم که هر اتفاقی رخ دهد، در کنار مردم و در خدمت آنان هستیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر روحیه بالای مردم این استان اظهار داشت: مردم شریف استان همواره مقاوم بوده‌اند و این قبیل اقدامات کور و تروریستی، اساساً در چارچوب یک جنگ متعارف معنا پیدا نمی‌کند. این اقدامات نوعی ارعاب و ایجاد وحشت است که جز تنفر بیشتر از قدرت‌های استکباری و انسجام هرچه بیشتر میان مردم، نتیجه‌ای برای دشمن در پی نخواهد داشت.

موالی‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره حملات شب گذشته به نقاط مختلف استان بیان کرد: دیشب در چند نقطه استان از جمله اهواز حملاتی صورت گرفت که خوشبختانه هیچ شهید و مجروحی نداشتیم و آسیب جانی متوجه کسی نشد، اما منازل مسکونی و بافت‌های سنتی در برخی نقاط دچار آسیب شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی دفاعی مردم افزود: مردمی که در این شرایط آماده دفاع هستند، اگر امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد، همچون رزمندگان در مقابل دشمن می‌ایستند و این هنر نیست که مناطق مسکونی و قلب شهرها مورد هدف قرار گیرند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که این اقدامات هیچ خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که در مسیر راهپیمایی اربعین، با وجود شهادت دو تن از عزاداران و مصدومیت یازده نفر بر اثر اصابت موشک‌های دشمن در منطقه شلمچه، زائران با صلابت به مسیر خود ادامه دادند و این نشان‌دهنده عظمت ملت ایران است.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری‌های میدانی برای بررسی خسارت‌های وارد شده به مناطق مختلف گفت: ما تمام تلاش خود را برای جبران آسیب‌ها و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده به کار خواهیم گرفت و مردم خوزستان می‌توانند با اطمینان خاطر، به مسئولان اجرایی استان اعتماد کنند که هیچ‌گاه از کنار آنان نخواهیم گذشت و تا حصول نتیجه مطلوب، پای کار خواهیم بود.