باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جلال علافی، مدیر موکب امام رضا (ع) استان البرز با حضور در برنامه زنده نگاه مردم به تشریح فعالیت‌های خادمیاران رضوی و جزئیات خدمت‌رسانی این موکب در سطح استان پرداخت.

او با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷ هزار خادمیار فعال در استان البرز مشغول خدمت‌رسانی به جامعه هستند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ درباره اربعین حسینی تصریح کرد: تأکید ایشان بر این بود که کار از دست مردم عراق گرفته نشود، هم‌افزایی با آنان حفظ گردد و ترجیحاً خدمات در داخل کشور ارائه شود.

مدیر موکب امام رضا (ع) استان البرز به مجری سیمای البرز افزود: این موکب از سال ۱۴۰۰ با مجوز رسمی ستاد عتبات عالیات استان شکل گرفت و تاکنون بالغ بر ۲۵۰ خادمیار رضوی در سه مرحله و طی بازه زمانی ۲۰ تا ۲۵ روزه در شهر مهران به زائران خدمت‌رسانی کرده‌اند.

علافی با اشاره به استقرار جدید این مرکز بیان کرد: امشب ۱۵۱مین شب استقرار موکب امام رضا (ع) در فلکه اول رجایی‌شهر کرج است و تصمیم بر این شد که خدمات اربعین امسال به‌صورت میدانی در سطح استان متمرکز باشد.

وی درباره نحوه جذب و فعالیت نیروها توضیح داد: علاقه‌مندان می‌توانند با طی مراحل قانونی در کانون‌های خدمت رضوی استان به عنوان خادمیار پذیرفته شوند و در ۳۱ کانون عمومی و تخصصی فعالیت کنند.

مدیر موکب امام رضا (ع) استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: خادمیاران ماهانه ۲۴ ساعت خدمت در استان ارائه می‌دهند و علاوه بر آن، سالانه سه الی چهار بار توفیق حضور و خادمی در حرم مطهر امام رضا (ع) را کسب می‌کنند.