باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اوجگیری سفرهای اربعین حسینی (ع)، محمد ابراهیم امینیان «مدیرکل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استانهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» از اجرای طرح ویژه نظارت سراسری بر فرآیند حملونقل و بلیتفروشی در تمامی استانها و پایانههای کشور خبر داد و بر عزم این سازمان برای صیانت از حقوق زائران در ایام رفت و بازگشت تأکید کرد.
این مقام مسئول با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای نظارتی به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) سراسر کشور اظهار داشت: «با توجه به بسیج امکانات برای خدماترسانی به زائران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی، تمامی پایانههای مسافربری، بهویژه پایانههای منتهی به مرزهای چهارگانه (مهران، شلمچه، چذابه و خسروی) را تحت رصد دقیق قرار داده است.»
مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان حمایت افزود: «با هدف یکپارچگی در نظارتها، هماهنگیهای لازم با سازمان راهداری و ادارات کل صمت استانها صورت گرفته است تا ضمن پایش مستمر روند اعزام زائران، گلوگاههای احتمالی در استانهای مرزی شناسایی و موانع موجود برای روانسازی ترددها برطرف شود. بازرسان ما در نقاط مرزی حضور فعال دارند تا از هرگونه نابسامانی در عرضه بلیت، نرخگذاریهای سلیقهای و یا ناهماهنگی در ارائه خدمات اتوبوسی جلوگیری کنند.»
امینیان با تأکید بر اینکه خدمترسانی به زائران در مسیر بازگشت از اهمیت ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: «تیمهای بازرسی صرفاً معطوف به موج رفت نیستند؛ برنامهریزیهای لازم جهت نظارت بر ناوگان حملونقل عمومی و مدیریت عرضه بلیت در مسیرهای بازگشت به استانها نیز صورت گرفته است. سازمان در تمام مدتِ حضور زائران در عراق و ایام بازگشت، با همکاری دستگاههای مرتبط، برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی آمادگی کامل دارد.»
مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان حمایت با اشاره به قاطعیت در برخورد با تخلفات صنفی عنوان کرد: «هرگونه گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، اجبار زائران به خرید خدمات جانبی و یا عدم ارائه سرویس مطابق با تعهدات شرکتهای مسافربری، مستقیماً با حقوق مردم در تضاد است. در صورت احراز تخلف در هر یک از استانها یا پایانههای مرزی، بازرسان ما بدون هیچگونه اغماض نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع فوری به تعزیرات حکومتی جهت صدور احکام بازدارنده اقدام خواهند کرد.»
وی در پایان از زائران عزیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ارائه خدمات نامطلوب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان، رسیدگی مقتضی صورت پذیرد. سازمان حمایت تا پایان مأموریت اربعین، در کنار زائران خواهد بود تا سفرها با کمترین چالش و بیشترین رضایتمندی انجام شود.