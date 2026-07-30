امضای یادداشت تفاهم گسترش مناسبات گمرکی میان ایران و جمهوری آذربایجان

باشگاه خبرنگاران جوان؛رؤسای گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان در رأس هیأتهای بلندپایه گمرکی امروز در نقطه صفر مرزی بیلهسوار دیدار و با امضای یادداشت تفاهم گسترش همکاریهای گمرکی، در خصوص برنامههای جدید گمرکات دو کشور برای توسعه و تسهیل تجارت و ترانزیت توافق کردند.
در این دیدار که با حضور فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و شاهین باقراف رئیس کل کمیته درآمدهای دولتی گمرک جمهوری آذربایجان برگزار شد، موانع و مشکلات مرتبط با تسهیل و توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور بررسی و برنامههای جدیدی برای رفع موانع پیشرو ارائه گردید که این برنامهها مورد موافقت دو طرف قرار گرفت تا با اجراییشدن آنها شرایط برای تسریع و تسهیل در تجارت و ترانزیت کالا میان دو کشور بیش از پیش فراهم شود.
بنابراین گزارش، در این دیدار فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در گزارشی مشکلات زیرساختی را یکی از موانع مهم توسعه و گسترش مبادلات تجاری و ترانزیتی میان دو کشور توصیف و تأکید کرد: تکمیل پلهای در حال ساخت در مرزهای خروجی مرتبط با آستارا و نخجوان از سوی جمهوری آذربایجان موجبات تقویت زیرساختها شده و رونق تجارت و تسهیل در عبور و مرور کامیونها را به دنبال خواهد داشت.
عسگری گفت: پزشکیان رئیس جمهوری کشورمان علاقهمندی ویژهای به توسعه مبادلات تجاری با جمهوری آذربایجان دارند و در جلسات مختلف بر توسعه مناسبات اقتصادی با جمهوری آذربایجان تأکید داشتهاند.
رئیس کل گمرک ایران گفت: مشکل اصلی توسعه تجارت میان دو کشور شلوغی مرزها و موانع مرتبط با تردد روان کامیونها است و بر رفع این مشکل با تعاملات میان دو کشور تأکید کرد.
بنابراین گزارش، شاهین باقراف رئیس کل کمیته درآمدهای دولتی گمرک جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه تجارت ایران و جمهوری آذربایجان مهم و دیدگاه هر دوی ما مثبت است، تأکید کرد: ما علاقه برای گسترش همکاريها داریم و برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی تلاش بیشتری خواهیم کرد.
باقراف افزود: برگزاری این نشستها بسیار مهم و با اهمیت است و تأثیر بسیار خوبی در برطرف کردن مشکلات و رفع موانع خواهد داشت.
وی همچنین از برقراری امکان ارتباط آنلاین و ۲۴ ساعته با رئیس کل گمرک ایران برای رفع فوری موانع و مشکلات استقبال کرد.
این گزارش میافزاید؛ در پایان این دیدار رؤسای گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان با هدف تسهیل و تسریع در روند انجام تشریفات گمرکی کالاهای تجاری و ترانزیتی تفاهمنامه همکاری گمرکی امضا کردند.