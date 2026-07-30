وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با وزیر خارجه قبرس، بر ضرورت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه ایران تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه پنجشنبه هشتم مرداد، در پاسخ به تماس تلفنی از سوی «کنستانتینوس کومبوس» وزیر امور خارجه قبرس، در خصوص آخرین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کرد.

وزیر خارجه در این گفت‌و‌گو بر اهمیت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده نیرو‌های متخاصم از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه کشورمان تاکید کرد.

وزیر خارجه قبرس نیز بر پایبندی این کشور به اصول حقوق بین‌الملل و ضرورت حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز اشاره و اعلام کرد که کشورش در تماس با دولت انگلیس اطمینان حاصل کرده است که از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران استفاده نخواهد شد.

عراقچی در این گفت‌و‌گو همچین وزیر امورخارجه قبرس را در جریان آخرین روند مذاکرات با عمان در خصوص تنگه هرمز، و نیز تحولات در روابط ایران با اوکراین و بلغارستان به عنوان دو کشور اروپایی قرار داد.

برچسب ها: عراقچی ، قبرس
خبرهای مرتبط
رایزنی تلفنی عراقچی با همتای انگلیسی
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکلم به زبان عربی شما را داعیه‌دار رسالت محمدی (ص) نمی‌کند
سه تصمیم راهبردی دولت برای تقویت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حکمرانی و توسعه کشور
وزارت امور خارجه: برای دفاع مشروع از حقوق و امنیت ملی از همه ابزار‌ها استفاده می‌کنیم
لایحه کنوانسیون دریای خزر در انتظار رای نهایی مجلس
پزشکیان: آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد
سردار ابن‌الرضا: صنعت دفاعی باید سریع‌تر از نیاز میدان نبرد حرکت کند
اقدامات مشترک وزارت خارجه و قوه قضائیه در پیگیری حقوقی جنایات علیه ایران در دو جنگ اخیر
سفیر ایران در عراق: اربعین امسال با کمترین چالش در حال برگزاری است
عراقچی بر توسعه روابط ایران و اتیوپی و همکاری در بریکس تأکید کرد
تماس تلفنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر خارجه ترکیه
آخرین اخبار
تماس تلفنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر خارجه ترکیه
اقدامات مشترک وزارت خارجه و قوه قضائیه در پیگیری حقوقی جنایات علیه ایران در دو جنگ اخیر
وزارت امور خارجه: برای دفاع مشروع از حقوق و امنیت ملی از همه ابزار‌ها استفاده می‌کنیم
تکلم به زبان عربی شما را داعیه‌دار رسالت محمدی (ص) نمی‌کند
لایحه کنوانسیون دریای خزر در انتظار رای نهایی مجلس
سه تصمیم راهبردی دولت برای تقویت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حکمرانی و توسعه کشور
عراقچی بر توسعه روابط ایران و اتیوپی و همکاری در بریکس تأکید کرد
سردار ابن‌الرضا: صنعت دفاعی باید سریع‌تر از نیاز میدان نبرد حرکت کند
پزشکیان: آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد
سفیر ایران در عراق: اربعین امسال با کمترین چالش در حال برگزاری است
عارف: دولت آماده واگذاری اختیارات بازار به اصناف است
ایران، شتاب دهنده افول قدرت جهانی آمریکا
سرلشکر عبداللهی: هر کشوری با آمریکا همکاری کند، در آتش جنگ خواهد سوخت
سخنگوی ارتش: سرنوشت ۳ خلبان ما هنوز مشخص نیست
شرط ایران قوی وحدت حول محور ولایت است
مدیریت سهام عدالت باید زیر ذره‌بین شفافیت و نظارت مردمی قرار بگیرد
حمله پهپادی به شناور آمریکایی در مصر؛ آیا ایران توان اجرای این عملیات را دارد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۱۰ مرداد