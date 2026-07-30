باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه پنجشنبه هشتم مرداد، در پاسخ به تماس تلفنی از سوی «کنستانتینوس کومبوس» وزیر امور خارجه قبرس، در خصوص آخرین تحولات دوجانبه و منطقهای تبادل نظر کرد.
وزیر خارجه در این گفتوگو بر اهمیت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده نیروهای متخاصم از پایگاههای خارجی مستقر در قبرس علیه کشورمان تاکید کرد.
وزیر خارجه قبرس نیز بر پایبندی این کشور به اصول حقوق بینالملل و ضرورت حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز اشاره و اعلام کرد که کشورش در تماس با دولت انگلیس اطمینان حاصل کرده است که از پایگاههای خارجی مستقر در قبرس علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران استفاده نخواهد شد.
عراقچی در این گفتوگو همچین وزیر امورخارجه قبرس را در جریان آخرین روند مذاکرات با عمان در خصوص تنگه هرمز، و نیز تحولات در روابط ایران با اوکراین و بلغارستان به عنوان دو کشور اروپایی قرار داد.