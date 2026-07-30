ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته کاهش یافت؛ همزمان پالایشگاه‌ها برای جبران اختلال در عرضه جهانی با ظرفیت بالاتری فعالیت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از آنکه پالایشگاه‌های آمریکا با بهره‌گیری از قیمت‌های بالاتر سوخت ناشی از تجدید درگیری با ایران، برداشت از ذخایر را برای تولید بنزین، گازوئیل و سوخت جت افزایش دادند ذخایر نفت خام تجاری در آمریکا هفته گذشته ۷.۲ میلیون بشکه و ذخایر استراتژیک نفت حدود ۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافت.

داده‌های دولتی که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های آمریکا با ۹۷ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی از پالایشگاه‌ها در غرب میانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که همزمان با افزایش صادرات انرژی آمریکا برای تامین تقاضای رو به رشد در بازار‌های آسیا و اروپا است.

این کاهش موجودی در بحبوحه اختلال مداوم در عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی از غرب آسیا پس از از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران رخ می‌دهد که حرکت تانکر‌های نفتی از طریق تنگه هرمز را محدود کرده است.

در این زمینه، تحلیلگران، به گفته روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز»، هشدار دادند که کاهش شدید موجودی انبارها، سطح نفت خام و بنزین را به پایین‌تر از حد انتظار رسانده است و این امر توانایی آمریکا را برای ایفای نقش «تأمین‌کننده نهایی» برای بازار‌هایی که به شدت به نفت غرب آسیا وابسته هستند، به ویژه در شرق آسیا و اروپا، تضعیف می‌کند.

مت اسمیت، تحلیلگر کپلر، گفت که ذخایر نفت خام آمریکا، چه ذخایر تجاری و چه ذخایر استراتژیک، از ابتدای آوریل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که آمریکا حدود ۷۰ درصد از کل برداشت از ذخایر نفت خام خشکی جهان را در چهار ماه گذشته به خود اختصاص داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: ذخایر نفت ، تنگه هرمز ، نفت آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۰:۴۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
این بار گول ترامپ چوپان دروغگو رو نخورید اون همیشه با دروغ گویی هاش وقت تلف کرده با درخواست اتش بس باز هم قیمت نفت را پایین اورده و باز به ایران حمله کرده اینبار اگه تنگه هرمز رو به مدت چند هفته یا چند ماه کلا بسته نگه دارید نه تنها ترامپ بلکه کل همپیمانانش به التماس و غلط کردن میافتند اینبار پیشدستی کنید و درخواستهای ایران را تا زمانی که تا اخرین دلار بدهی های کشور ها به ایران و حتی تا دریافت کل مبلغ غرامت جنگی تنگه هرمز رو اصلا باز نکنید
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Iran (Islamic Republic of)
لبیک
۲۰:۴۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بعضی از سیاسیون نمیزارن نیروهای مسلح ایران اسلامی عزیز ماموریت خودشان را به درستی انجام بدهند
باید دخالت نکنن در کار نیروهای مسلح
باید بزارن کارشونو خوب انجام بدهند
باید بزارن امریکا و کشورهای عربی را زیر موشک له بکنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تا این شعام کشورمون هست همه چی براشون حله!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تا مادامی که پای شما در تنگه هرمز بر روی گلویشان است ، دشمنان روز به روز بیچاره تر می‌شوند .
بیشترین تمرکز شما بر تنگه هرمز باشد.
تا روزی که شکست بخورند ...
مذاکره نکنید و گول دشمن را نخورید.
چرا که هر چه دشمنان در چنته داشته اند روو کرده اند و ملاحضات احتمالی دشمن از سر دلسوزی نیست بلکه از استیصال و ناتوانی شان است.
تنها گزینه احتمالی دشمنان جنگ اتمی ست که در صورت اشتباه آنان ما هم پایتخت های آمریکا و اروپا را با اتم میزنیم.
مقابله به مثل حق قانونی هر شخص یا کشوری ست.
در قانون اسلام هم همین است...
چشم در مقابل چشم و در صورت اصرار دشمنان ،، چشم ها در مقابل چشم ...
و...
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