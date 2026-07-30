باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از آنکه پالایشگاههای آمریکا با بهرهگیری از قیمتهای بالاتر سوخت ناشی از تجدید درگیری با ایران، برداشت از ذخایر را برای تولید بنزین، گازوئیل و سوخت جت افزایش دادند ذخایر نفت خام تجاری در آمریکا هفته گذشته ۷.۲ میلیون بشکه و ذخایر استراتژیک نفت حدود ۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافت.
دادههای دولتی که دیروز منتشر شد نشان میدهد که پالایشگاههای آمریکا با ۹۷ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت میکنند، در حالی که برخی از پالایشگاهها در غرب میانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند که همزمان با افزایش صادرات انرژی آمریکا برای تامین تقاضای رو به رشد در بازارهای آسیا و اروپا است.
این کاهش موجودی در بحبوحه اختلال مداوم در عرضه نفت و فرآوردههای نفتی از غرب آسیا پس از از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران رخ میدهد که حرکت تانکرهای نفتی از طریق تنگه هرمز را محدود کرده است.
در این زمینه، تحلیلگران، به گفته روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز»، هشدار دادند که کاهش شدید موجودی انبارها، سطح نفت خام و بنزین را به پایینتر از حد انتظار رسانده است و این امر توانایی آمریکا را برای ایفای نقش «تأمینکننده نهایی» برای بازارهایی که به شدت به نفت غرب آسیا وابسته هستند، به ویژه در شرق آسیا و اروپا، تضعیف میکند.
مت اسمیت، تحلیلگر کپلر، گفت که ذخایر نفت خام آمریکا، چه ذخایر تجاری و چه ذخایر استراتژیک، از ابتدای آوریل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که آمریکا حدود ۷۰ درصد از کل برداشت از ذخایر نفت خام خشکی جهان را در چهار ماه گذشته به خود اختصاص داده است.
منبع: المیادین