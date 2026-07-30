رئیس انتقال خون لرستان از استقبال گسترده مردم استان از پویش «نذر خون» در آستانه اربعین حسینی خبر داد و گفت: مشارکت مردم در اهدای خون طی چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - رئیس انتقال خون لرستان با اشاره به آغاز پویش «نذر خون» همزمان با ایام منتهی به اربعین حسینی اظهار کرد: هر ساله با نزدیک شدن به این مناسبت مذهبی، مردم نوع‌دوست استان با حضور در مراکز انتقال خون، در این حرکت خداپسندانه مشارکت می‌کنند و امسال نیز استقبال بسیار خوبی از این پویش صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اهدای خون، نذری ماندگار و نجات‌بخش برای بیماران نیازمند است، افزود: مشارکت مردم در این پویش علاوه بر تقویت ذخایر خونی استان، پاسخگوی نیاز مراکز درمانی و بیماران خواهد بود.

رئیس انتقال خون لرستان با اشاره به آمار اهدای خون در استان گفت: سال گذشته بیش از ۶۵ هزار واحد خون در لرستان اهدا و جمع‌آوری شد که نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران استان و حتی سایر مناطق کشور داشت.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۲۵ هزار نفر در استان موفق به اهدای خون شده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ آماری که بیانگر افزایش فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان شهروندان لرستانی است.

رئیس انتقال خون لرستان همچنین با اشاره به نقش اهداکنندگان مستمر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار اهداکننده مستمر خون در استان فعالیت دارند که با اهدای منظم خون، مهم‌ترین پشتوانه برای حفظ ذخایر خونی و تأمین نیاز بیماران به شمار می‌روند.

وی از مردم استان دعوت کرد با حضور در مراکز انتقال خون و مشارکت در پویش «نذر خون» در روزهای منتهی به اربعین حسینی، در این اقدام انسان‌دوستانه سهیم شوند و با اهدای خون، جان بیماران و مصدومان نیازمند را نجات دهند.

رئیس انتقال خون لرستان تأکید کرد: اهدای خون تنها چند دقیقه زمان می‌برد، اما می‌تواند امید به زندگی را به چند بیمار هدیه کند و مصداقی روشن از فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیت اجتماعی باشد.

 

برچسب ها: انتقال خون ، لرستان
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