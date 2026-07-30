وزیر امور خارجه درپاسخ به تماس تلفنی همتای بلغارستانی خود، موافقت این کشور با درخواست آمریکا برای استقرار هواپیما‌های نظامی در پایگاه هوایی «بزمر» با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی، را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز پنجشنبه ۸ مرداد در پاسخ به تماس تلفنی «ولیسلاوا پترووا» وزیر امور خارجه بلغارستان، آخرین تحولات مربوط به منطقه و تداوم تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات آن در زمینه تنش آفرینی در منطقه غرب آسیا را برای همتای بلغارستانی تشریح کرد.

وزیر خارجه کشورمان افزود: موافقت دولت بلغارستان با درخواست آمریکا برای استقرار هواپیما‌های نظامی این کشور در پایگاه هوایی «بزمر» با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی، از نظر ما محکوم، غیر قابل قبول و مغایر با روابط سنتی و دوستانه دو کشور است و مناسب است دولت بلغارستان با فوریت در تصمیم اتخاذ شده تجدید نظر کند.

عراقچی با استناد به ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، تصریح کرد: «در اختیار قرار دادن قلمرو یک دولت برای استفاده دولت دیگر با هدف ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، از مصادیق عمل تجاوز محسوب می‌شود.»

وزیر امور خارجه در پایان یادآوری کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود در برابر هرگونه تعرض و اقدام خصمانه تردید نخواهد کرد و افزود: «قطعاً هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب حمله نظامی علیه ایران مشارکت کند، باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد.»

در این گفت‌و‌گو وزیر خارجه بلغارستان نیز با یادآوری پیشینه روابط خوب دو کشور، اظهار داشت بلغارستان قصد مشارکت در جنگ را ندارد و بر حمایت از دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه تاکید می‌کند.

برچسب ها: عراقچی ، تجاوز نظامی ، بلغارستان
خبرهای مرتبط
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
گفت‌وگوی عراقچی و همتای قبرسی؛ تاکید بر جلوگیری از سواستفاده از پایگاه‌های قبرس علیه ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
آخرین اخبار
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
بقائی: حمله آمریکا به منزل مسکونی در قشم اقدامات تروریستی داعش را تداعی می‌کند
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
گفت‌وگوی عراقچی و همتای قبرسی؛ تاکید بر جلوگیری از سواستفاده از پایگاه‌های قبرس علیه ایران
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
عارف: دشمن با هویت و تمدن ایرانی جنگید، اما شکست خورد
خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
۹ مرز برای تردد زائران خارجی اربعین فعال است
جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران
سپاه: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند
شرایط کشور به هیچ‌وجه برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست
آچمزشدن مغز دریایی آمریکا در خلیج فارس
مذاکره با دشمن و دفاع نیروهای مسلح از کشور منافاتی با یکدیگر ندارند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد