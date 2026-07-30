باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جواد حیدری، معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: از ۲۵ تیرماه تا ۷ مردادماه ۱۴۰۵، این تعداد زائر با استفاده از ۳۶۰ سرویس ناوگان حملونقل عمومی استان به پایانه مرزی مهران اعزام شدند.
وی افزود: بهمنظور ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، همزمان با آغاز اجرای طرح اربعین، همکاران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در پایانه مرزی مهران مستقر شدهاند تا راهنمایی، هدایت و ساماندهی زائران بازگشتی را برای دسترسی به خدمات ناوگان حملونقل جادهای استان و انتقال آنان به شهرها و مقاصد نهایی، به بهترین نحو ممکن انجام دهند.
حیدری با تأکید بر تداوم خدمترسانی به زائران اربعین خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن و روان زائران به استان و سایر شهرهای مقصد پیشبینی شده و خدماترسانی تا پایان طرح اربعین با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.