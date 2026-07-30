باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شاکرمی با اشاره به تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در لرستان اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، شرکت توزیع نیروی برق و دستگاه قضایی، شناسایی و برخورد با استفاده‌کنندگان غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمز ارز به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در استان کشف و ضبط شده که پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شده‌اند.

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته نیز سه هزار و ۶۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف شد که پس از صدور احکام قانونی، امحای آن‌ها انجام گرفت.

شاکرمی با تأکید بر اینکه استخراج غیرمجاز رمز ارز یکی از عوامل مؤثر در تشدید ناترازی انرژی در کشور است، تصریح کرد: این دستگاه‌ها به دلیل مصرف بسیار بالای برق، فشار سنگینی بر شبکه توزیع انرژی وارد می‌کنند و در زمان اوج مصرف، می‌توانند موجب کاهش پایداری شبکه و افزایش احتمال خاموشی شوند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز علاوه بر تحمیل خسارت به زیرساخت‌های انرژی، تضییع حقوق عمومی و افزایش هزینه‌های تأمین برق را در پی دارد و به همین دلیل، برخورد با این تخلفات با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز گفت: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در کشف این تخلفات دارد و همکاری شهروندان می‌تواند به کاهش هدررفت انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق عمومی کمک کند.