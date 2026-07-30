باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده در حوزه انرژی برای صنایع کشور، از ابلاغ دستور رئیس‌جمهور برای کاهش محدودیت‌های انرژی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی انرژی، شرایط تأمین برق و گاز صنایع به ویژه صنایع انرژی‌بر و شهرک‌های صنعتی بهبود یابد.

وی اظهار کرد: محدودیت‌هایی که طی مدت گذشته برای صنعت اعمال شد، ناترازی بزرگی را در بخش تولید ایجاد کرد و مشکلات فراوانی را برای صنعتگران، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، به همراه داشت. همچنین صنایع کوچک و واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز با مشکلات متعددی در حوزه تأمین برق مواجه شدند.

وزیر صمت افزود: در روز صنعت و معدن، رئیس‌جمهور دستورات لازم را در این زمینه صادر کردند و با پیگیری‌های انجام شده، امروز نیز معاون اول رئیس‌جمهور در شورای عالی انرژی بر اجرای کامل این مصوبات تأکید و آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

اتابک با بیان اینکه دولت چهاردهم تلاش گسترده‌ای برای کاهش ناترازی انرژی انجام داده است، گفت: این مشکل طی سال‌های گذشته به دولت به ارث رسیده و دولت با توسعه نیروگاه‌ها و اجرای برنامه‌های مختلف، حداکثر تلاش خود را برای کاهش آثار آن به کار گرفته است، اما حجم ناترازی انرژی همچنان قابل توجه است.

وی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز در کشور تصریح کرد: در مجموع تولید روزانه گاز کشور حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است که از این میزان، حدود ۱۸۵ میلیون مترمکعب به تمامی صنایع کشور از جمله صنایع پتروشیمی اختصاص می‌یابد.

وزیر صمت ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده است حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت اختصاص یابد و درباره برخی محدودیت‌های موجود نیز با هماهنگی وزارت نفت، در مقاطع مختلف و شرایط اضطراری تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.

اتابک با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی کشور در پی حملات دشمن گفت: امسال به دلیل حملات صورت گرفته به پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز در منطقه عسلویه، میزان کسری گاز کشور افزایش یافته است، اما اقدامات لازم برای جبران این کسری در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های بازسازی و جبران خسارت‌ها با سرعت در حال پیگیری است و میزان بازگشت ظرفیت‌ها به روند پیشرفت این پروژه‌ها بستگی دارد. امیدواریم پیش از آغاز فصل سرما بخش قابل توجهی از این کسری جبران شود و شرایط تأمین انرژی صنایع بهبود یابد.