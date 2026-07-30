رهبر انصارالله ضمن انتقاد از عربستان به دلیل همکاری با آمریکا در حملات علیه عراق، هشدار داد که حرکت در این مسیر به نفع هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن در جدیدترین سخنرانی خود، با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکایی-سعودی که روز گذشته اتفاق افتاد و چندین استان عراق را هدف قرار داد، گفت: «با خالصانه‌ترین تسلیت و همدردی، درگذشت و شهادت قربانیان تجاوز آمریکا و عربستان را به ملت عراق، نهاد‌های امنیتی این کشور و خانواده‌های شهدا تسلیت می‌گوییم. این حملات را محکوم کرده و همبستگی خود را در همه سطوح با ملت عراق و نهاد‌های امنیتی این کشور اعلام می‌کنیم».

او در ادامه، هشدار داد که صهیونیسم فقط امت اسلامی را هدف قرار نمی‌دهد و برای نوع بشر نوعی تهدید خواهد بود. به گفته رهبر انصارالله «بسیاری از نظام‌ها، دولت‌ها، رهبران و جریان‌ها در مسیری حرکت می‌کنند که به سمت وفاداری به صهیونیسم، یهودیان و متحدان مسیحی آنان سوق یافته است. اما صهیونیسم و پیروان آن اگرچه در وهله نخست فقط امت اسلامی را هدف قرار می‌دهند، اما خطر آنها تمام جامعه بشری را دربرمی‌گیرد».

تقابل دشمن صهیونی با امت اسلامی به اوج خود رسیده است

الحوثی در ادامه هشدار‌های خود، گفت: «عنوان اصلی حرکت دشمنان، «تغییر خاورمیانه» و «ایجاد اسرائیل بزرگ» است. صهیونیست‌ها امت اسلامی را در همه سطوح، چه در جنگ نرم و چه در جنگ سخت، هدف قرار داده‌اند. رویکرد‌های صهیونیستی-یهودی و تحرکات آمریکا و اسرائیل در تقابلی شدید با امت اسلامی قرار دارد؛ تقابلی که بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است».

رهبر انصارالله مسئله فلسطین را به عنوان نمونه‌ای از «رویکرد استعماری» دشمن مطرح کرده و گفت: «در فلسطین، اقدامات دشمن با کشتار، تخریب و کوچ اجباری تشدید شده است و همزمان توطئه علیه مسجدالاقصی نیز ادامه دارد. نشانه‌های خطرناکی وجود دارد که نشان می‌دهد اسرائیل برای تخریب بخشی از مسجدالاقصی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق حفاری‌ها و اقدامات خطرناک آماده می‌شود».

حتی کسانی که به آمریکا خدمت می‌کنند از دشمنی آن در امان نیستند

او هشدار داد که جهان اسلام باید در برابر دشمن متحد شود و تاکید کرد که هیچ کس از نقشه‌های دشمن آمریکایی-صهیونی در امان نخواهد بود. به گفته الحوثی «امت اسلامی باید در برابر این تجاوزگری واکنش نشان دهد. تأسف‌بار است که برخی کشور‌ها در مسیری حرکت می‌کنند که به دشمنان امت اسلامی خدمت می‌کند. طرح صهیونیستی خطری برای همه امت اسلامی است و هیچ‌کس، حتی کسانی که به آمریکا خدمت می‌کنند، از آن در امان نیستند».

رهبر انصارالله افزود: حرکت در مسیر همکاری با دشمن در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای، مسیری انحرافی است که در نهایت ارزش‌ها، اصول و اخلاق را هدف قرار می‌دهد. فشار‌ها و خواسته‌های آمریکا و صهیونیسم ظالمانه و تجاوزکارانه است و هدف آن از بین بردن نشانه‌های اسلامی، تسهیل سلطه بر ملت‌ها و کنترل کامل بر منطقه است.

عربستان در مسیر صهیونیسم حرکت می‌کند

الحوثی در ادامه با انتقاد از رویکرد ریاض گفت: عربستان با امکانات خود نقش بزرگی در خدمت به صهیونیسم ایفا می‌کند و تلاش‌های این کشور برای مداخله در امور ملت‌های اسلامی، زیر چتر آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود.

وی افزود: هرکس با آمریکا ارتباط برقرار کند، در واقع با پروژه‌ها، توطئه‌ها و اقدامات ظالمانه‌ای همراه شده که برای هدف قرار دادن امت اسلامی طراحی شده‌اند. او همچنین گفت ملت یمن سال‌ها از اقدامات عربستان در چارچوب طرح آمریکایی و در خدمت اسرائیل آسیب دیده است.

رهبر انصارالله در پایان با اشاره به محاصره علیه مردم یمن، تأکید کرد که این جنبش از ابتدا بر بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم یمن از طریق رفع محاصره و بهره‌برداری از منابع ملی تأکید داشته و هیچ‌کس حق ندارد حقوق انسانی ملت یمن را که در قوانین و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، از آن سلب کند.

منبع: المسیره