لرستان به قطب تولید مرغ غرب کشور تبدیل شد؛ تولید ۳۰ درصدی مرغ مازاد بر نیاز استان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به ظرفیت بالای صنعت طیور استان اظهار کرد: سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در لرستان تولید میشود که این میزان، استان را در زمره تولیدکنندگان مهم مرغ کشور قرار داده است.
وی افزود: در حال حاضر ۶۴۰ واحد مرغداری در لرستان فعالیت دارند و میزان تولید آنها حدود ۳۰ درصد بیشتر از نیاز مصرفی استان است؛ از این رو علاوه بر تأمین کامل بازار داخلی، امکان عرضه و ارسال مرغ به سایر استانها نیز فراهم شده است.
افزایش ۱۲ درصدی جوجه ریزی در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به روند رو به رشد تولید در سال جاری گفت: میزان جوجهریزی در دوره جاری ۴۰ درصد افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است؛ موضوعی که نویدبخش افزایش تولید و پایداری بازار مرغ در ماههای آینده خواهد بو
صیادی ادامه داد: بخشی از تولیدات استان به صورت مرغ منجمد به سایر استانهای کشور ارسال میشود و صادرات مرغ گرم نیز به خارج از استان به طور مستمر انجام میشود که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و نقش لرستان در تأمین امنیت غذایی کشور است.
تولید ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه مرغ در استان لرستان
در ادامه، مدیر اداره طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با تشریح وضعیت تولید در استان گفت: سال گذشته ۹۵ هزار تن گوشت مرغ در لرستان تولید شد و با افزایش جوجهریزی و توسعه ظرفیت واحدهای پرورش، پیشبینی میشود امسال این میزان به حدود ۱۰۰ هزار تن برسد.
سیف افزود: هماکنون ۳۶۰ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در چرخه تولید استان فعال هستند و نقش مهمی در تأمین بازار لرستان و استانهای همجوار ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید، مرغ گرم تولیدی لرستان به استانهای دیگر نیز صادر میشود و این روند علاوه بر تنظیم بازار، زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمد تولیدکنندگان استان را فراهم کرده است.
مدیر اداره طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: استمرار جوجهریزی، تأمین نهادههای دامی و مدیریت مناسب زنجیره تولید، از مهمترین عوامل حفظ پایداری تولید مرغ در لرستان است و این استان آمادگی دارد سهم بیشتری در تأمین بازار کشور ایفا کند.