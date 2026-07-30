باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از خدمت رسانی به زائران اربعین با سامانه فواد ۱۲۸ خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خدمت به زائران ‎اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، توفیقی ارزشمند و افتخاری بزرگ است. زائران در صورت مشاهده نارسایی‌هایی از قبیل تأخیر و ناهماهنگی در نحوه ارائه خدمات دستگاه‌ها مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های اداری ‎ «فواد ۱۲۸» ثبت کنند.

وی تأکید کرد: وظیفه خود می‌دانیم تا حصول نتیجه، درخواست‌های شهروندان را پیگیری کنیم. هموطنان نارضایتی‌های خود را با شماره تلفن ۱۲۸ در میان بگذارند.