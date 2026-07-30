باشگاه خبرنگاران جوان - جلال حمهحسنی، روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرز باشماق با اشاره به اولویت این شرکت در ارائه خدمات مطلوب به زائران گفت: بهمنظور تسهیل در فرایند سوخترسانی و جلوگیری از ایجاد صفهای احتمالی در جایگاههای سوخت، دو دستگاه خودروی سیار عرضه بنزین در محور مریوان به پایانه مرزی باشماق مستقر و عملیاتی شدند.
وی با تاکید بر برنامهریزیهای جامع این مجموعه برای ایام اربعین، افزود: عملیات تامین و توزیع فرآوردههای نفتی در سطح تاسیسات انبار نفت سنندج با حداکثر توان در حال انجام است تا علاوه بر مجاری عرضه مسیر مریوان-باشماق، سوخترسانی به جایگاههای واقع در مسیرهای منتهی به استانهای کرمانشاه و ایلام نیز بدون کوچکترین وقفه انجام شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان در پایان تصریح کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته، نظارت بر عملکرد مجاری عرضه سوخت در مسیر تردد زائران تشدید شده است تا زائران اربعین حسینی در تردد خود با مشکلی از بابت تامین سوخت مواجه نشوند.