مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از اتخاذ تمهیدات ویژه برای تامین سوخت پایدار در محور‌های مواصلاتی منتهی به مرز بین‌المللی باشماق، همزمان با آغاز سفر‌های اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - جلال حمه‌حسنی، روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرز باشماق با اشاره به اولویت این شرکت در ارائه خدمات مطلوب به زائران گفت: به‌منظور تسهیل در فرایند سوخت‌رسانی و جلوگیری از ایجاد صف‌های احتمالی در جایگاه‌های سوخت، دو دستگاه خودروی سیار عرضه بنزین در محور مریوان به پایانه مرزی باشماق مستقر و عملیاتی شدند.

وی با تاکید بر برنامه‌ریزی‌های جامع این مجموعه برای ایام اربعین، افزود: عملیات تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی در سطح تاسیسات انبار نفت سنندج با حداکثر توان در حال انجام است تا علاوه بر مجاری عرضه مسیر مریوان-باشماق، سوخت‌رسانی به جایگاه‌های واقع در مسیر‌های منتهی به استان‌های کرمانشاه و ایلام نیز بدون کوچک‌ترین وقفه انجام شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در پایان تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، نظارت بر عملکرد مجاری عرضه سوخت در مسیر تردد زائران تشدید شده است تا زائران اربعین حسینی در تردد خود با مشکلی از بابت تامین سوخت مواجه نشوند.

برچسب ها: کردستان ، زائران اربعین حسینی ، جایگاه های سوخت
خبرهای مرتبط
هماهنگی حمل‌ونقل در مسیر باشماق تا کربلا/ تفاوت ظرفیت پایانه باشماق با مرز مهران
مرز باشماق در آماده‌باش کامل امنیتی؛ اطمینان‌بخشی به زائران اربعین
کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین در مرز باشماق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقرار جایگاه‌های سیار سوخت در مسیر مریوان به مرز باشماق
کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز باشماق ارتقا یافته است
آخرین اخبار
کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز باشماق ارتقا یافته است
استقرار جایگاه‌های سیار سوخت در مسیر مریوان به مرز باشماق