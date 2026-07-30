وزارت جنگ آمریکا قراردادی چند میلیارد دلاری با لاکهید مارتین برای افزایش تولید رهگیر‌های پاتریوت امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا یکی از بزرگترین قرارداد‌های تدارکاتی در تاریخ خود را با لاکهید مارتین برای خرید باتری‌های موشک پاتریوت به ارزش ۵۸.۶ میلیارد دلار امضا کرد.

انتظار می‌رود این قرارداد، علاوه بر آماده‌سازی‌های واشنگتن برای رویارویی احتمالی آینده با چین، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را که در نتیجه جنگ‌هایی که ایران و اوکراین در آن درگیر بودند، به شدت کاهش یافته است، به طور قابل توجهی افزایش دهد.

آمریکا پیش از این تحویل موشک‌های رهگیر به اوکراین و تحویل‌های مشابه به سوئیس را تا سال ۲۰۳۲ به تعویق انداخته بود، که بخشی از تلاش‌های آن برای اولویت دادن به حفاظت از نیرو‌های آمریکایی مستقر در منطقه خلیج فارس بود.

این قرارداد چند ساله، یک برنامه تولید سریع را از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۲ تعیین می‌کند. لاکهید مارتین در حال حاضر سالانه حدود ۶۰۰ رهگیر تولید می‌کند، اما هدف توافق جدید افزایش این تعداد به ۲۰۰۰ رهگیر در سال است.

اگرچه پنتاگون تعداد دقیق رهگیر‌های موجود در این معامله را فاش نکرده است، اما منابع نشان می‌دهند که این قرارداد بیش از ۱۰ هزار رهگیر را پوشش می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود این سفارش بزرک، هزینه بالای هر واحد را کمی کاهش دهد و به کمتر از ۴ میلیون دلار برای هر رهگیر نرسد.

این قرارداد ۴۴۱ میلیون دلاری، رهگیر‌هایی را فراهم می‌کند که در درجه اول برای مقابله با موشک‌ها طراحی نشده‌اند، بلکه برای مقابله با پهپاد‌ها طراحی شده‌اند. با این حال، این رهگیر‌ها ارزان‌تر و سریع‌تر تولید می‌شوند و بازگشت آنها به موجودی آمریکا به حفظ رهگیر‌های پیشرفته‌تر PAC-۳ کمک می‌کند و تضمین می‌کند که آنها برای دفاع در برابر تهدیدات بالستیک در دسترس باشند.

منبع: آر تی

برچسب ها: لاکهید مارتین ، پنتاگون ، سامانه پاتریوت
خبرهای مرتبط
مقام سابق پنتاگون: حملات آمریکا به ایران الگویی تکراری است و نشانه‌ای از تشدید ندارد
نگرانی کاخ سفید از افشای کاهش ذخایر موشکی آمریکا
پنتاگون آمار تلفات جنگ با ایران را بی‌سروصدا در پایگاه داده خود به‌روزرسانی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
آخرین اخبار
قرارداد ۷۶ میلیارد دلاری آمریکا برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای
ترامپ: اروپا خوش‌شانس است که من را به‌عنوان دوست دارد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
ایلان ماسک تا ۱۲۰ میلیون دلار در انتخابات کنگره هزینه می‌کند
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
حرکت نخستین قطار بازگشت زائران اربعین از کربلا به بصره
بازتاب حملات روسیه در فیگارو؛ انتقاد خوانندگان از سیاست‌های اروپا
احتمال برگزاری انتخابات الکترونیکی در اوکراین
مدیران متا برای توضیحات به هند احضار می‌شوند
رسانه‌های عبری: اسرائیل برنامه‌ای برای عقب نشینی از نوار غزه ندارد
دیدار حماس و وزیر خارجه ترکیه درباره تحولات فلسطین
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
قرارداد ۵۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای تقویت ذخایر موشک پاتریوت
هشدار انصارالله به ریاض: کسانی که به آمریکا خدمت می‌کنند نیز از دشمنی آن در امان نخواهند بود
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
انتقاد البرادعی از غیبت بیشتر کشورهای عربی در دیوان کیفری بین‌المللی
رضایت از ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است
پکن ادعای ارسال سلاح چینی به ایران را «دروغ» خواند
واکنش مقتدی صدر به شهادت نیروهای الحشد
تحلیلگر آمریکایی: بمباران ۱۳ روزه ترامپ «استراتژی» نداشت، فقط تلافی بود
تلاش پاکستان برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره
از حمایت ناامیدانه مشاور ترامپ تا «مسمومیت» چت‌جی‌پی‌تی؛ پشت‌پرده نفوذ یک میلیارد دلاری اسرائیل در آمریکا
۹ مأمور پلیس در حمله در شمال غربی پاکستان کشته شدند
تعداد جان باختگان زلزله ۷.۱ ریشتری ژاپن به ۳۰ نفر افزایش یافت