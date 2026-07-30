باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا یکی از بزرگترین قرارداد‌های تدارکاتی در تاریخ خود را با لاکهید مارتین برای خرید باتری‌های موشک پاتریوت به ارزش ۵۸.۶ میلیارد دلار امضا کرد.

انتظار می‌رود این قرارداد، علاوه بر آماده‌سازی‌های واشنگتن برای رویارویی احتمالی آینده با چین، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را که در نتیجه جنگ‌هایی که ایران و اوکراین در آن درگیر بودند، به شدت کاهش یافته است، به طور قابل توجهی افزایش دهد.

آمریکا پیش از این تحویل موشک‌های رهگیر به اوکراین و تحویل‌های مشابه به سوئیس را تا سال ۲۰۳۲ به تعویق انداخته بود، که بخشی از تلاش‌های آن برای اولویت دادن به حفاظت از نیرو‌های آمریکایی مستقر در منطقه خلیج فارس بود.

این قرارداد چند ساله، یک برنامه تولید سریع را از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۲ تعیین می‌کند. لاکهید مارتین در حال حاضر سالانه حدود ۶۰۰ رهگیر تولید می‌کند، اما هدف توافق جدید افزایش این تعداد به ۲۰۰۰ رهگیر در سال است.

اگرچه پنتاگون تعداد دقیق رهگیر‌های موجود در این معامله را فاش نکرده است، اما منابع نشان می‌دهند که این قرارداد بیش از ۱۰ هزار رهگیر را پوشش می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود این سفارش بزرک، هزینه بالای هر واحد را کمی کاهش دهد و به کمتر از ۴ میلیون دلار برای هر رهگیر نرسد.

این قرارداد ۴۴۱ میلیون دلاری، رهگیر‌هایی را فراهم می‌کند که در درجه اول برای مقابله با موشک‌ها طراحی نشده‌اند، بلکه برای مقابله با پهپاد‌ها طراحی شده‌اند. با این حال، این رهگیر‌ها ارزان‌تر و سریع‌تر تولید می‌شوند و بازگشت آنها به موجودی آمریکا به حفظ رهگیر‌های پیشرفته‌تر PAC-۳ کمک می‌کند و تضمین می‌کند که آنها برای دفاع در برابر تهدیدات بالستیک در دسترس باشند.

منبع: آر تی