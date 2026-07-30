باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی، روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی باشماق مریوان، ضمن ابراز رضایت از تغییرات ایجاد شده، اظهار داشت: خوشبختانه فضا و امکانات فراهم شده برای زائران اربعین در این مرز، بسیار مطلوب‌تر از گذشته است که این اقدامات و تلاش‌های خادمان این عرصه، شایسته تقدیر است.

وی در خصوص وضعیت تردد در این مرز افزود: نبود ازدحام در مرز باشماق در مقایسه با سایر مرز‌های کشور، ناشی از هزینه‌های بالای سفر از سلیمانیه به سمت کربلای معلی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به نقشه‌های دشمنان برای ایجاد اخلال در برگزاری کنگره عظیم اربعین و تضعیف این حرکت معنوی، تأکید کرد: برخلاف خواست دشمن، امسال شاهد حضور پرشورتر و استقبال گسترده‌تر زائران در کربلای معلی هستیم .

حجت‌الاسلام پورذهبی در پایان با بیان اینکه مراسم اربعین هر سال پویاتر و زنده‌تر از گذشته برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: مسیر نورانی امام حسین (ع) که بیش از ۱۴۰۰ سال است تداوم یافته، نماد بارز حرکت در مسیر حق است و در نهایت به پیروزی جبهه حق در برابر کفر و ظلم جهانی ختم خواهد شد.