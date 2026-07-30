جوکار با اشاره به حمله موشکی کشورمان به اردن گفت: با این اقدام به همه کشور‌ها ثابت کردیم که بر سر امنیت کشورمان با هیچ کشوری شوخی و تعارف نداریم.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حمله موشکی کشورمان به اردن گفت: ما با این حمله موشکی ثابت کردیم که بر سر امنیت کشورمان با هیچ کشوری شوخی و تعارف نداریم.

وی افزود: پیش‌تر نیز گفته بودیم هر کشوری که خاک خود را در اختیار دشمن آمریکایی و صهیونیستی برای حمله به ایران قرار دهد، جزو اهداف مشروع نظامی ما خواهد بود.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این، بر اساس حقوق بین‌الملل، هر کشوری که سرزمین خود را برای حمله به کشور دیگری در اختیار دیگر کشور‌ها قرار دهد، می‌تواند جزو اهداف مشروع جنگی باشد.

دکتر جوکار خاطرنشان کرد: ما هیچ‌گاه جنگ‌طلب نبوده و نیستیم، اما سر سوزنی از منافع ملی و امنیت ملی کشورمان کوتاه نمی‌آییم و به هرگونه تعرض و تجاوز با قدرت و قاطعیت پاسخ می‌دهیم.

وی افزود: جنگ رمضان به همه ثابت کرد که آمریکا نمی‌تواند برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس امنیت بیاورد؛ از این‌رو این کشور‌ها باید به جای اعتماد مجدد به آمریکا، با همکاری ایران و دیگر کشور‌های منطقه، امنیت آبراه خلیج فارس را تأمین کنند.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: نماینده مجلس ، پایگاه آمریکایی ، کشور اردن ، حمله موشکی ، پیروزی رزمندگان اسلام
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