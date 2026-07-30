مسکو می‌گوید پاول دوروف را به دلیل کوتاهی در حذف محتوای مجرمانه، در فهرست افراد مرتبط با تروریسم قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آژانس نظارت مالی روسیه اعلام کرد که پاول دوروف، بنیان‌گذار پیام‌رسان «تلگرام» را به فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی اضافه کرده است.

این اقدام پس از آن انجام شد که اوایل هفته جاری، روسیه تعدادی اتهامات کیفری علیه دوروف مطرح کرده و او را به کمک در فعالیت‌های تروریستی متهم کرد.

سرویس امنیت فدرال روسیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که روند قرار دادن نام دوروف در فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی را آغاز کرده است.

روسیه می‌گوید که مدیریت تلگرام با وجود درخواست‌های مکرر مقام‌های روسی، کانال‌ها، گروه‌ها و ربات‌هایی را که توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین و همچنین سازمان‌های تروریستی و افراطی برای آماده‌سازی و هماهنگی حملات، کشتار‌های جمعی و کلاهبرداری در داخل روسیه استفاده می‌شوند، حذف نکرده است.

به گفته مسکو، تا کنون بیش از ۱۵۰ هزار درخواست برای حذف محتوای غیرقانونی به تلگرام ارسال شده، اما این درخواست‌ها نادیده گرفته شده‌اند.

روسیه همچنین اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۵۳ هزار جرم مرتبط با تلگرام در روسیه ثبت شده است؛ از جمله برنامه‌ریزی برای حمله سال ۲۰۲۴ به یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو و همچنین قتل ولادلن تاتارسکی، وبلاگ‌نویس نظامی روس، داریا دوگینا، روزنامه‌نگار روس و چند مقام ارشد نظامی روسیه.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پاول دوروف ، روسیه ، فهرست تروریستی
خبرهای مرتبط
روسیه: حمله اوکراین به کشتی ایرانی یک اقدام تروریستی بود
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
گلایه زلنسکی از دعوت نشدن اوکراین به ناتو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
آخرین اخبار
قرارداد ۷۶ میلیارد دلاری آمریکا برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای
ترامپ: اروپا خوش‌شانس است که من را به‌عنوان دوست دارد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
ایلان ماسک تا ۱۲۰ میلیون دلار در انتخابات کنگره هزینه می‌کند
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
حرکت نخستین قطار بازگشت زائران اربعین از کربلا به بصره
بازتاب حملات روسیه در فیگارو؛ انتقاد خوانندگان از سیاست‌های اروپا
احتمال برگزاری انتخابات الکترونیکی در اوکراین
مدیران متا برای توضیحات به هند احضار می‌شوند
رسانه‌های عبری: اسرائیل برنامه‌ای برای عقب نشینی از نوار غزه ندارد
دیدار حماس و وزیر خارجه ترکیه درباره تحولات فلسطین
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
قرارداد ۵۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای تقویت ذخایر موشک پاتریوت
هشدار انصارالله به ریاض: کسانی که به آمریکا خدمت می‌کنند نیز از دشمنی آن در امان نخواهند بود
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
انتقاد البرادعی از غیبت بیشتر کشورهای عربی در دیوان کیفری بین‌المللی
رضایت از ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است
پکن ادعای ارسال سلاح چینی به ایران را «دروغ» خواند
واکنش مقتدی صدر به شهادت نیروهای الحشد
تحلیلگر آمریکایی: بمباران ۱۳ روزه ترامپ «استراتژی» نداشت، فقط تلافی بود
تلاش پاکستان برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره
از حمایت ناامیدانه مشاور ترامپ تا «مسمومیت» چت‌جی‌پی‌تی؛ پشت‌پرده نفوذ یک میلیارد دلاری اسرائیل در آمریکا
۹ مأمور پلیس در حمله در شمال غربی پاکستان کشته شدند
تعداد جان باختگان زلزله ۷.۱ ریشتری ژاپن به ۳۰ نفر افزایش یافت