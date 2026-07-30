باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آژانس نظارت مالی روسیه اعلام کرد که پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان «تلگرام» را به فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراطگرایی اضافه کرده است.
این اقدام پس از آن انجام شد که اوایل هفته جاری، روسیه تعدادی اتهامات کیفری علیه دوروف مطرح کرده و او را به کمک در فعالیتهای تروریستی متهم کرد.
سرویس امنیت فدرال روسیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که روند قرار دادن نام دوروف در فهرست افراد تحت تعقیب بینالمللی را آغاز کرده است.
روسیه میگوید که مدیریت تلگرام با وجود درخواستهای مکرر مقامهای روسی، کانالها، گروهها و رباتهایی را که توسط سرویسهای اطلاعاتی اوکراین و همچنین سازمانهای تروریستی و افراطی برای آمادهسازی و هماهنگی حملات، کشتارهای جمعی و کلاهبرداری در داخل روسیه استفاده میشوند، حذف نکرده است.
به گفته مسکو، تا کنون بیش از ۱۵۰ هزار درخواست برای حذف محتوای غیرقانونی به تلگرام ارسال شده، اما این درخواستها نادیده گرفته شدهاند.
روسیه همچنین اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۵۳ هزار جرم مرتبط با تلگرام در روسیه ثبت شده است؛ از جمله برنامهریزی برای حمله سال ۲۰۲۴ به یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو و همچنین قتل ولادلن تاتارسکی، وبلاگنویس نظامی روس، داریا دوگینا، روزنامهنگار روس و چند مقام ارشد نظامی روسیه.
منبع: آناتولی