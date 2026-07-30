باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئتی از رهبری جنبش مقاومت اسلامی حماس به ریاست خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و در مورد آخرین تحولات سیاسی و میدانی مربوط به مسئله فلسطین، به ویژه روند مذاکرات جاری در قاهره، گفت‌و‌گو کردند.

در این جلسه، تشدید تنش‌ها توسط رژیم تروریستی اسرائیل، نقض روزانه «توافق آتش‌بس» در نوار غزه، کشتار‌ها و ترور‌های مداوم، علاوه بر حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری و تجاوز به مسجد الاقصی مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف در این دیدار درباره راه‌های تقویت وحدت ملت فلسطین و طرح اعلام شده برای برگزاری انتخابات گفت‌و‌گو کردند و بر اهمیت اجماع ملی برای سازماندهی خانه ملت فلسطین بر اساس یک دیدگاه استراتژیک که منافع ملت فلسطین را حفظ کرده و در راستای اهداف ملی آنها باشد، تأکید کردند.

خلیل الحیه نیز از تلاش‌های ترکیه برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین، احیای حقوق مشروع آنها و پایان دادن به اقدامات و جنایات اشغالگران در نوار غزه، کرانه باختری و قدس قدردانی کرد.

این در حالی است که ارتش اشغالگر رژیم تروریستی اسرائیل به حملات خود به نوار غزه ادامه می‌دهد و توافق آتش‌بس را نقض می‌کند.

در نتیجه حملاتی که از سپیده دم امروز مناطق مختلف این بخش را هدف قرار داد، ۷ نفر، از جمله دو کودک، شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

در کرانه باختری و قدس اشغالی، یورش‌ها و دستگیری‌ها ادامه دارد که همزمان با تشدید مداوم درگیری‌ها در محل و تشدید محدودیت‌های تردد شهروندان است.

منبع: المیادین