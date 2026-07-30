باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در گفت‌وگوی میز اقتصاد درباره آمار پروازهای اربعین اظهار کرد: از ابتدای بازه زمانی عملیات اربعین تاکنون ۳۴۰ پرواز انجام شده و حدود ۴۶ هزار و ۷۰۰ زائر از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که در مجموع بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار مسافر و زائر در ایام اربعین امسال از طریق این فرودگاه جابه‌جا شوند.

کاشف‌آذر با تأکید بر اینکه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) هیچ محدودیتی برای پذیرش تقاضای پروازی ندارد، گفت: محدودیت‌های موجود به ظرفیت اسلات‌های پروازی در حوزه ناوبری هوایی و برخی مسائل مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی بازمی‌گردد و از نظر زیرساخت‌های فرودگاهی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: برای مدیریت بهتر تقاضا، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا سهم بیشتری از پروازهای اربعین با هواپیماهای پهن‌پیکر انجام شود و از هر ظرفیت پروازی، تعداد بیشتری مسافر جابه‌جا شوند. همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ظرفیت‌های جدیدی را در سایر فرودگاه‌های کشور ایجاد کرده تا بخشی از پروازها از آن فرودگاه‌ها انجام شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط خاص صنعت هوانوردی کشور افزود: تمامی ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای جابه‌جایی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار زائر توسط ناوگان شرکت‌های هواپیمایی داخلی تأمین خواهد شد، چرا که به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های بیمه‌ای، امکان استفاده از هواپیماهای خارجی در حال حاضر وجود ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های عملیات اربعین امسال نسبت به سال‌های گذشته همین موضوع است. در حالی که پروازهای نجف و بغداد انجام می‌شود، تقاضای سفر به سایر مقاصد بین‌المللی نیز وجود دارد و در سال‌های گذشته بخشی از این تقاضا توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی پاسخ داده می‌شد، اما اکنون شرکت‌های هواپیمایی داخلی به تنهایی مسئولیت مدیریت این تقاضا را برعهده دارند.

کاشف‌آذر درباره بازگشت شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ایران نیز گفت: از زمان آغاز شرایط جنگی تاکنون امکان ازسرگیری پروازهای خارجی فراهم نشده است، اما ارتباط ما با شرکای خارجی و شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی هیچ‌گاه قطع نشده و مذاکرات متعددی با آن‌ها انجام شده است.

وی افزود: حتی در مقاطعی که شرایط پایدارتر بود، نمایندگان برخی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به دعوت ما به ایران سفر کردند و مذاکراتی صورت گرفت. به محض پایدار شدن شرایط، پروازهای خارجی نیز به چرخه عملیات بازخواهند گشت.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پایان با قدردانی از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی داخلی خاطرنشان کرد: شرکت‌های هواپیمایی داخلی با تمام توان در میدان حضور دارند و در شرایط فعلی، نیازهای حمل‌ونقل هوایی کشور را به بهترین شکل ممکن پاسخ می‌دهند.

۹۵ درصد جابه‌جایی‌ها از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود

در ادامه مهدی قلی‌زاد سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری در تشریح آخرین آمار سفرهای زمینی اربعین اظهار کرد: براساس آمار استخراج‌شده از سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تا پایان روز گذشته بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از زائران از شش مرز زمینی کشور به سمت عراق خارج شده‌اند که از این تعداد حدود ۶۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: مجموعه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور تاکنون ۴۶۰ هزار نفر از زائران را در قالب ۱۸ هزار و ۶۹۵ سرویس مسافربری به پایانه‌های مرزی منتقل کرده است.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با بیان اینکه بخش عمده جابه‌جایی زائران اربعین از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود، گفت: حدود ۹۵ درصد از جابه‌جایی زائران اربعین، چه با خودروهای شخصی و چه با ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از طریق جاده‌های کشور صورت می‌گیرد و به همین دلیل مسئولیت سنگینی بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد.

قلی‌زاد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمات‌رسانی به زائران بیان کرد: سازمان راهداری دبیرخانه دائمی اربعین را تشکیل داده و اقدامات این سازمان محدود به بازه زمانی یک‌ماهه اربعین نیست، بلکه در تمام طول سال برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه ایمنی راه‌ها، مجتمع‌های خدمات رفاهی، پایانه‌های مرزی و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی فعالیت می‌کند.

انتقال تجهیزات موکب‌ها با ۲۶۰ کامیون کشنده

وی ادامه داد: پیش از آغاز سفرهای اربعین، ۲۶۰ دستگاه کامیون کشنده برای انتقال تجهیزات و ملزومات موکب‌ها به کشور عراق به‌کار گرفته شدند که پس از پایان مراسم نیز مسئولیت بازگرداندن این تجهیزات را برعهده خواهند داشت.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری خاطرنشان کرد: تمامی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی در مسیرهای منتهی به مرزهای شش‌گانه در آماده‌باش کامل قرار دارند و گشت‌های راهداری نیز به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی مستقر هستند.

قلی‌زاد با اشاره به حجم بالای تردد در مرز مهران گفت: مدیریت و خدمات‌رسانی در پایانه‌های مرزی از وظایف سازمان راهداری است و تعداد زیادی از کارکنان این سازمان به‌صورت شبانه‌روزی در مرزها فعالیت می‌کنند. تنها در پایانه مرزی مهران، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از همکاران ما به‌صورت شیفتی و ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

وی افزود: براساس آمار، حدود ۶۷ درصد از زائرانی که از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، از مرز مهران تردد دارند و در مجموع نیز بیش از ۵۰ درصد کل ترددهای اربعین از این مرز انجام می‌شود.

خدمات مرز خسروی توسعه یافته است

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری درباره علت استقبال بیشتر زائران از مرز مهران اظهار کرد: نزدیکی مسیر این مرز به مقاصد زیارتی در عراق و همچنین شکل‌گیری مسیر رسمی پیاده‌روی اربعین طی سال‌های گذشته و استقرار موکب‌ها و خدمات درمانی، بهداشتی و رفاهی متعدد، از مهم‌ترین دلایل استقبال زائران از مرز مهران است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرز خسروی گفت: امسال با سیاست‌گذاری ستاد مرکزی اربعین، خدمات بسیار مناسبی در مرز خسروی پیش‌بینی شده است. برای نخستین بار مسیر دسترسی به این پایانه مرزی به‌صورت دو خط رفت و دو خط برگشت به‌طور کامل تفکیک شده و از ایمنی بالایی برخوردار است.

قلی‌زاد تصریح کرد: پایانه مرزی خسروی از نظر امکانات رفاهی از جمله سایبان، مه‌پاش، سرویس‌های بهداشتی و سالن‌های مسافری، یکی از مجهزترین پایانه‌های مرزی کشور محسوب می‌شود و استقبال زائران از این مرز نیز مناسب بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده، بخشی از تردد زائران از مرز مهران به مرز خسروی منتقل شود تا توازن مناسبی در توزیع ورود و خروج زائران میان مرزهای کشور ایجاد شود.