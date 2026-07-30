فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف ۹۳ تن سنگ طلا، انهدام ۱۶ کارگاه غیرمجاز و دستگیری ۳۲ یاغی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت صیانت قاطع از ثروتهای ملی و ذخایر معدنی استان، از آغاز طرحهای گسترده انتظامی و اطلاعاتی برای شناسایی، دستگیری غارتگران معادن و انهدام کارگاههای زیرزمینی استحصال طلا خبر داد.
وی با تشریح دستاوردهای عملیاتی پلیس استان در تیرماه سال جاری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محلهمحور و با تکیه بر کار دقیق اطلاعاتی، مأموران موفق به کشف ۴۴ کیلوگرم شمش نقره، ۳۵۰ گرم طلای ۲۴ عیار، ۹۳.۶ تن سنگ معدنی طلا و ۳ تن شیره خاک طلا شدند. همچنین در این عملیاتها ۳ قبضه سلاح کمری و شکاری غیرمجاز از متهمان کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: با هماهنگی و پشتیبانی قاطعانه دستگاه قضایی استان، ۱۶ کارگاه غیرمجاز و زیرزمینی استحصال طلا شناسایی و منهدم شد. در این رابطه ۳۲ متهم اصلی دستگیر و ۲۴ دستگاه خودروی باری مورد استفاده در حمل قاچاق اموال معدنی توقیف شدند. این اقدامات در شهرستانهای تبریز، ورزقان، هریس، اسکو و کلیبر به مرحله اجرا درآمد.
سردار محمدی با اشاره به تعیین تکلیف اموال مکشوفه خاطرنشان کرد: کلیه محمولههای ضبطشده پس از تشکیل پرونده و با دستور مقام قضایی برای بازگرداندن به چرخه قانونی کشور، تحویل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان شد.
وی در پایان با هشدار به متجاوزان به اموال عمومی و محیط زیست تأکید کرد: برداشتهای غیرقانونی و استحصال غیراستاندارد، علاوه بر تاراج بیتالمال، صدمات جبرانناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد میسازد؛ از شهروندان در خواست میشود هرگونه اخبار مربوط به فعالیت یاغیان معادن را فوراً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.